Wayne Shorter, der – neben seinen eigenen berühmten Alben und seiner Arbeit mit der Jazz-Supergroup Weather Report – mit Größen wie Miles Davis, Herbie Hancock, Steely Dan und Joni Mitchell zusammenarbeitete, ist im Alter von 89 Jahren gestorben.

Er starb am Donnerstagmorgen (2. März) in Los Angeles, wie Shorters Vertreter dem ROLLING STONE bestätigte. Die Todesursache wurde nicht genannt. Sein langjähriges Label Blue Note teilte am Donnerstag mit: „Der visionäre Komponist, Saxophonist, bildende Künstler, gläubige Buddhist, hingebungsvolle Ehemann, Vater und Großvater Wayne Shorter ist im Alter von 89 Jahren verstorben und hat die Erde, so wie wir sie kennen, verlassen und eine neue Reise als Teil seines außergewöhnlichen Lebens angetreten. Shorter war zum Zeitpunkt seines Übergangs von seiner liebevollen Familie in Los Angeles umgeben“.

Wayne Shorter erweiterte die Grenzen des Jazz

In seiner acht Jahrzehnte umspannenden Karriere – von seinem Debüt 1959 bis zu seinem 2023 mit einem Grammy ausgezeichneten „Live at the Detroit Jazz Festival“ – war Shorter einer der produktivsten und sichtbarsten Botschafter des Jazz, der die Grenzen der Kunstform selbst erweiterte und ihren Einfluss mit allen Musikrichtungen verschmolz.

Herbie Hancock, Shorters engster Freund und Mitarbeiter seit mehr als sechs Jahrzehnten, sagte in einer Erklärung: „Wayne Shorter, mein bester Freund, verließ uns mit Mut im Herzen, Liebe und Mitgefühl für alle und einem suchenden Geist für die ewige Zukunft. Er war bereit für seine Wiedergeburt. Wie jeder Mensch ist er unersetzlich und konnte als Saxophonist, Komponist, Orchestrator und erreichte kürzlich als Komponist der meisterhaften Oper ‚Iphigenia‘ einen neuen Gipfel des eigenen Könnens. Ich vermisse das Zusammensein mit ihm und seine speziellen Wayne-ismen, aber ich trage seinen Geist immer in meinem Herzen.“

„Maestro Wayne Shorter war unser Held, Guru und wunderbarer Freund“, fügte Blue Note Präsident Don Was hinzu. „Seine Musik besaß einen Spirit, der aus großer Entfernung zu uns kam und diese Welt zu einem viel besseren Ort machte. Ebenso bereicherten seine Wärme und Weisheit das Leben aller, die ihn kannten. Zum Glück wird das Werk, das er hinterlassen hat, für immer bei uns bleiben.“

Debüt mit Mitgliedern von Miles Davis‘ „Kind Of Blue“-Band

Der in Newark, New Jersey, geborene Shorter begann seine Karriere unter der Anleitung von Art Blakey und den Jazz Messengers und trat an der Seite von zukünftigen Jazzgrößen (und Kollegen) wie Lee Morgan und Freddie Hubbard auf. Nach einem halben Jahrzehnt mit Blakey veröffentlichte Shorter 1959 sein Debüt als Bandleader mit drei Musikern – dem Bassisten Paul Chambers, dem Schlagzeuger Jimmy Cobb und dem Pianisten Wynton Kelly -, die nur wenige Monate zuvor das Rückgrat von Davis‘ Kind of Blue bildeten.

Als Absolvent einer Kunsthochschule mit einem College-Abschluss in Musikpädagogik zeichnete sich Shorter sowohl in der Komposition als auch in der Improvisation aus – zwei Fähigkeiten, die er schließlich einsetzte, als er von Davis für das sogenannte Second Great Quintet des Trompeters angeworben wurde.

Diese Besetzung – zu der auch der Bassist Ron Carter, der Pianist Hancock und der Schlagzeuger Tony Williams gehörten – trat erstmals 1965 auf dem Album E.S.P. auf und unterstützte Davis bei der Erforschung der Jazz-Fusion auf den folgenden bahnbrechenden Alben wie „In a Silent Way“, „Miles in the Sky“, „Nefertiti“ (dessen Titelstück Shorter schrieb) und „Bitches Brew“ (mit der Shorter-Komposition „Sanctuary“).

Shorters Zeit mit Davis fiel mit einigen seiner größten Erfolge als Bandleader zusammen, vor allem mit „Juju“ von 1965 und „Speak No Evil“ von 1966.

Große Erfolge mit Weather Report

Nachdem er in den späten Sechzigern an der Seite von Davis die Jazz-Fusion erkundet hatte, gründete Shorter 1970 zusammen mit dem Keyboarder Joe Zawinul die Gruppe Weather Report, die den Sound des Subgenres weiter ausbaute, indem sie Jazz mit Funk- und Weltmusikeinflüssen vermengte. Nachdem 1976 der Bassist Jaco Pastorius hinzukam, feierten Weather Report ihren größten Erfolg, der auf Alben wie „Heavy Weather“ (1977) und „Mr. Gone“ (1978) zu hören ist (der Titel ist ein Spitzname Shorters).

Im Laufe seiner Karriere gewann Shorter 12 Grammy Awards, beginnend 1979 für „8:30“ von Weather Report und zuletzt bei den Grammys 2023 in der Kategorie Best Improvised Jazz Solo („Endangered Species“ von „Live at the Detroit Jazz Festival“, einer der letzten Auftritte Shorters im Jahr 2017).

Joni Mitchell und Wayne Shorter

Neben seiner eigenen Arbeit als Bandleader und Sideman war Shorter ein gefragter Studiomusiker und ein Favorit von Joni Mitchell, die den Saxophonisten für alle zehn Studioalben engagierte, die sie zwischen 1977 und 2002 veröffentlichte, darunter das vom Jazz inspirierte „Mingus“ aus dem Jahr 1979. Shorter steuerte auch das klassische Saxophon-Solo zu Steely Dans „Aja“ sowie zu Don Henleys „The End of Innocence“ bei.

Shorter hatte in den letzten Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, und Dutzende von Jazzmusikern – sowohl Kollaborateure (Hancock, Branford Marsalis) als auch die Generationen von Künstlern, die er inspiriert hat, wie Terrace Martin, Kamasi Washington, Terence Blanchard – scharten sich in Form von Benefizkonzerten um den Saxophonisten, um Geld für seine medizinischen Ausgaben zu sammeln.

Dennoch blieb seine Arbeit lebendig: Shorters einfallsreiche LP „Emanon“, ein 3xLP-Live-Set mit einer von dem damals 85-jährigen Saxophonisten mitgestalteten Graphic Novel, landete auf Platz drei der 20 besten Jazz-Alben des Jahres 2018 des ROLLING STONE.

Als eine der letzten lebenden Jazzlegenden seiner Ära gehörte Shorter zu den Empfängern der Kennedy Center Honors 2018, die seinen Beitrag zum Jazz als „ein Genie, ein Wegbereiter, ein Visionär und einer der größten Komponisten der Welt“ würdigten. Außerdem erhielt Shorter 2015 den Grammy Lifetime Achievement Award, einen NEA Jazz Masters Award und den Polar Music Prize.