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Der Prince Estate und Legacy Recordings (Sony Music) haben für den 28. August 2026 mit „Timeless“ ein karriereübergreifendes Album mit Archivaufnahmen angekündigt. Diese Platte markiert die erste umfassende Kuration von Archivmaterial seit der Veröffentlichung des Studioalbums „Welcome 2 America“ im Jahr 2021 – und ist als historischer Querschnitt angelegt, der sich über fast vier Jahrzehnte des aktiven Schaffens von Prince erstreckt: von 1977 bis 2016. Damit umfasst die Veröffentlichung die ersten Gehversuche des Prince als jugendliches Multiinstrumental-Wunderkind in den Tonstudios von Minneapolis bis hin zu seinen finalen Live- und Studioaufnahmen kurz vor seinem plötzlichen Tod.

Einblick in „The Vault“ und Tontechnik

„Timeless“ besteht aus zehn Titeln, die zu großen Teilen aus dem Privatarchiv im Paisley-Park-Studiokomplex stammen, welches in Fankreisen schlicht als „The Vault“ (der Tresor) bekannt ist. Toningenieur und Produzent Chris James („Art Official Age“) übernahm das Mastering und die finale Mischung des Audiomaterials.

Vorabsingle „Stone“ und weitere Raritäten

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Flankierend zur Albumankündigung wurde die Auskopplung der ersten Single mit dem Titel „Stone“ gestartet, die ab sofort auf den gängigen Streaming-Plattformen verfügbar ist und via Vorbestellung (Pre-Order und Pre-Save) bereitsteht. Bei „Stone“ handelt es sich um eine im Frühjahr 1995 aufgezeichnete Studioaufnahme. Der Song basiert auf einer Komposition der Musiker Sandra St. Victor, Tom Hammer und Jules Van Veen, die das Stück unter dem ursprünglichen Arbeitstitel „Nothing Left 2 Give“ an Prince übermittelten.

Prince überarbeitete die Nummer im Rahmen einer angedachten Zusammenarbeit und zog sie zeitweise für sein Dreifach-Album „Emancipation“ in Erwägung, beließ sie jedoch letztlich im Archiv. Neben „Stone“ bietet die Zusammenstellung weitere Raritäten, die Sammlern teils nur in mangelhafter Bootleg-Qualität oder durch kurze Nennungen in literarischen Werken bekannt waren.

Das Stück „I Am You“ dokumentiert beispielsweise eine frühe Heimaufnahme aus dem Jahr 1978, die im Laufe der Karriere nur selten live dargeboten wurde. Der Song „With This Tear“ hingegen wurde bereits im April 2026 im Vorfeld des zehnten Todestages digital zugänglich gemacht und findet nun seinen Platz auf einem physischen Tonträger.

Weitere Stücke wie „The Guilty Ones“ (aufgenommen im Oktober 2007) oder „Calabama“ (geplant für ein unbenanntes Album-Projekt vor der „Musicology“-Ära) komplettieren die Veröffentlichung gemeinsam mit einer raren Live-Version des Klassikers „How Come U Don’t Call Me Anymore?“.

Tracklisting:

Timeless (Digital & CD)

I Am You – 1977 Tick Tick Bang – 1981 Heaven – 1985 I Wonder – 1989 With This Tear – 1991 Stone – 1995 Calabama – 2003 The Guilty Ones – 2007 Bestest Friend – 2012 How Come You Don’t Call Me Anymore? (Live) – 2016

Timeless (1LP)

Side A

I Am You Tick Tick Bang Heaven I Wonder With This Tear

Side B

Stone Calabama The Guilty Ones Bestest Friend How Come You Don’t Call Me Anymore? (Live)