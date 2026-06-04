Ticketmaster stoppt Vorverkauf für Céline Dions Comeback-Shows wegen „verdächtiger Aktivitäten“

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Céline-Dion-Fans sind empört: Ticketmaster hat den Vorverkauf für die Comeback-Shows der Sängerin in Paris ohne Vorwarnung gestoppt. Tausende Fans, die stundenlang in der Online-Warteschlange ausgeharrt hatten, gingen dabei vollständig leer aus.

In einem Statement auf X erklärte Ticketmaster France: „Tickets für Céline Dion sind weiterhin verfügbar. Unsere technischen Teams haben verdächtige Aktivitäten identifiziert und arbeiten aktiv daran, diese Akteure daran zu hindern, den Verkauf zu stören. Wir tun alles, um die Warteschlange so schnell wie möglich wieder in Gang zu bringen. Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten und danken allen betroffenen Fans aufrichtig für ihre Geduld und ihr Verständnis.“

Ein Fan auf X bezeichnete das Chaos als „ein Drama in 4 Akten“ und postete Screenshots seiner Ticketmaster-Erfahrung, bei der „nichts angezeigt wird“ – trotz seiner Position in der Warteschlange. Ein anderer Nutzer schilderte Ähnliches: „Ich stand mindestens 40 Minuten lang auf Platz 5000 fest, und jetzt heißt es, die Tickets seien fast ausverkauft. Wer kauft die denn, wenn die Warteschlange nicht vorankommt? Ticketmaster, erklärt euch.“

Fans fordern Antworten

Ein Fan wandte sich direkt an Ticketmaster und schrieb: „Wären Sie so freundlich, die Warteschlange für die Konzerte von Madame Céline Dion in der Paris La Défense Arena freizuschalten? Mit freundlichen Grüßen, alle Menschen, die seit einer Stunde auf Tickets warten!!!!“

Des billets sont toujours disponibles pour Céline Dion. Nos équipes techniques ont identifié des activités suspectes et travaillent activement pour empêcher ces acteurs de perturber la vente. Nous faisons le maximum pour relancer la file d’attente dans les meilleurs délais. Nous… — Ticketmaster.fr (@TicketmasterFR) June 4, 2026

Dion ist für zehn Shows in der Pariser La Défense Arena geplant, die im kommenden Herbst stattfinden sollen – beginnend am 12. September und laufend bis zum 14. Oktober. Die Residency markiert die Rückkehr der kanadischen Sängerin auf die Bühne, nachdem sie ihre frühere Tour wegen ihrer Diagnose des Stiff-Person-Syndroms hatte absagen müssen.

„Dieses Jahr bekomme ich das schönste Geburtstagsgeschenk meines Lebens … ich bekomme die Chance, euch zu sehen, wieder für euch aufzutreten“, sagte sie in einem Instagram-Video, in dem sie ihre Paris-Shows ankündigte. Und weiter: „Ich möchte euch wissen lassen, dass es mir gut geht. Ich manage meine Gesundheit, ich fühle mich gut, ich singe wieder – und tanze sogar ein bisschen, natürlich.“

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