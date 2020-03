Queens „Bohemian Rhapsody“ ist beliebtester Coronavirus-Song

Queen-Gitarrist Brian May erklärt auf Instagram in rührender Ausführlichkeit, warum er handgreiflich gegenüber einem Paparazzo geworden ist.

Brian May erklärt auf Instagram ausführlich, warum er gegenüber einem Paparazzo ausgerastet ist, auf ihn zustürmte und eine Kamera aus dessen Hand schlug. Dabei kritisiert der Queen-Gitarrist auch den australischen Sender „Channel 7“, deren Kameramann ihm in Brisbane auf die Pelle gerückt war. Die Band befindet sich derzeit in Australien auf Tournee. „Ich bin direkt in ihre Falle gelaufen. Sie erhielten was, sie wollten“, analysiert „Bri“ auf Instagram. Zunächst hatte er den Paparazzo als „Parasit“ und „oh so smart“ angegangen und ihn aufgefordert, seine Kamera auszuschalten. Als der dann offensichtlich mit dem Mobiltelefon weiterfilmte, raste der sonst so sanfte Riese…