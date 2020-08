So entspannte sich Freddie Mercury nach Queen-Konzerten

Queen zum Kleben: Die britische Royal Mail ehrt die Rockband mit einem Set Sondermarken, das Sammler schon jetzt vorbestellen können.

Einen Brief mit Freddie Mercury oder dem Album-Cover von „News of the World“ frankieren? Die britische Royal Mail macht das jetzt möglich – nach The Beatles im Jahr 2007 und Pink Floyd 2016 wird damit einer weiteren britischen Band die Ehre zuteil, auf einem Set Sondermarken zu erscheinen. Und das aus einem guten Grund: 2021 feiern Queen schließlich ihr 50-jähriges Jubiläum. Die Motive für die Queen-Briefmarken Acht Briefmarken zeigen einige ihrer berühmtesten Album-Cover, darunter auch „Sheer Heart Attack“ aus dem Jahr 1974, „A Night at the Opera“ von 1975, „News of the World“ von 1977 und „Innuendo“ von 1991. Darüber…