„Bohemian Rhapsody“: Tickets für die Weltpremiere in London gewinnen

Mit „Bohemian Rhapsody“ kommt am 23. Oktober endlich das Biopic über das Leben des Queen-Sängers Freddie Mercury ins Kino. Lange hat die Suche nach dem richtigen Darsteller gedauert, bis mit Rami Malek („Mr. Robot“) der Richtige gefunden wurde.

Unter der Regie von Bryan Singer („X-Men“) wird das Leben des Ausnahme-Sängers erzählt, der im London der 1970er vom Einwandererkind zum größten Rockstar der Insel aufsteigt und auch die Schattenseiten des Ruhms, Drogen und Vereinsamung, kennenlernen muss. Die Filmbiografie endet mit dem spektakulären Auftritt von Queen beim Wohltätigkeitsfestival „Live Aid“ 1985 , bei dem das Quartett nach Meinung vieler Zuschauer und Kritiker das beste Konzert ihrer Karriere absolvierte.

Neben Malek sind u.a. Joseph Mazello (als Bassist John Deacon), Ben Hardy (Schlagzeuger Roger Taylor) sowie Gwilym Lee (als Gitarrist Brian May) zu sehen. Weitere Nebenrollen übernahmen Mike Myers (als EMI-Labelmann Ray Foster) sowie Lucy Boynton als Mercurys Ehefrau Mary Austin.

„Bohemian Rhapsody“: Tickets gewinnen

Nun gibt es die Möglichkeit, bei der Weltpremiere des Films in London dabei zu sein. „Film & Fun By Movieman“ verlost in Zusammenarbeit mit 20th Century Fox zwei Eintrittskarten für die Vorführung am 23. Oktober in London in der Wembley Arena. Neben den Stars des Films werden auch die Queen-Mitglieder Brian May und Roger Taylor anwesend sein.

Zum Besuch gehören auch Hin- und Rückflug ab Deutschland und eine Übernachtung im Zweibettzimmer im London. Hier geht es zum Gewinnspiel – viel Erfolg!