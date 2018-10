Bon Jovi live 2019: Tickets, Termine, Vorverkauf

Neben Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park spielen Tool noch ein weiteres Konzert in Deutschland.

Gerade erst wurde bekanntgegeben, dass Tool 2019 neben Acts wie Slipknot, Slash, Die Ärzte und Feine Sahne Fischfilet bei Rock am Ring und Rock im Park spielen wird, nun schießt die Band drei weitere Live-Termine für Deutschland, Österreich und die Schweiz hinterher. Tool live 2019 02.06. Berlin (Mercedes-Benz Arena) 05.06. Wien (Stadthalle) 25.06. Zürich (Hallenstadion) VVK-Start für das Konzert von Tool Der allgemeine Vorverkaufsstart für die Konzerte von Tool in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Freitag, der 26. Oktober ab 9 Uhr. Tickets für die Deutschlandshow in der Berliner Mercedes-Benz-Arena gibt es vorab bereits für Kunden von Magenta Eins.…