Bonnie Tyler weiterhin „schwer krank“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Bonnie Tyler liegt nach einer Notoperation am Darm vergangene Woche weiterhin „schwer krank, aber stabil“ in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro.

Tylers Management veröffentlichte am Dienstag, den 12. Mai, ein Update auf der Website der „Total Eclipse of the Heart“-Sängerin. Darin hieß es, dass Tylers Ärzte trotz des Ernstes der Lage „nach wie vor zuversichtlich sind, dass sie vollständig genesen wird“.

Das Statement thematisierte auch die Enttäuschung der Familie über „die zahlreichen reißerischen und unwahren Gerüchte, die derzeit in den Medien kursieren“. Konkret wandten sie sich gegen einen Mann namens Liberto Mealha, der sich in Medieninterviews als enger Freund präsentiert hatte. Die Familie „möchte klarstellen, dass Liberto Mealha sie in keiner Weise vertritt und keinen Kontakt zu ihnen in Bezug auf Bonnie hat“, heißt es in dem Statement.

Familie bittet um Privatsphäre

„Sobald es weitere Neuigkeiten zu Bonnies Zustand gibt, werden wir eine weitere Erklärung herausgeben. Wir bitten die Medien jedoch, auf Spekulationen und die Verbreitung haltloser Gerüchte zu verzichten, die einzig dazu dienen, ihre Familie, Freunde und viele Fans zu belasten. Wir appellieren erneut an Privatsphäre und Anstand in dieser schweren Zeit“, schloss das Statement.

Tylers Team hatte ihre Einlieferung ins Krankenhaus und den Notfalleingriff am vergangenen Mittwoch, den 6. Mai, bekanntgegeben. Damals hieß es, die Operation sei „gut verlaufen“ und die Sängerin befinde sich „in der Erholung“. Zwei Tage später folgte jedoch ein weiteres Update, wonach Tyler „von ihren Ärzten in ein künstliches Koma versetzt worden war, um ihre Genesung zu unterstützen“. (Das aktuelle Statement ließ offen, ob Tyler sich noch immer in diesem Zustand befindet.)

Tyler hat für Ende des Monats eine Europatournee geplant, die das 50-jährige Jubiläum ihrer Aufnahmekarriere feiern soll. (Ihre Debütsingle „My! My! Honeycomb“ erschien 1976.) Ein geplanter Auftritt am 22. Mai bei einem Festival auf Malta wurde bereits abgesagt, die übrigen Tourtermine stehen derzeit noch im Kalender. Die Tournee soll am 30. Mai in Wiesmoor beginnen.