Bonnie Tyler: Notoperation in Portugal

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Bonnie Tyler, die Sängerin, die vor allem für „Total Eclipse of the Heart“ bekannt ist, erholt sich von einer unerwarteten Operation. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die am Mittwoch, dem 6. Mai, auf ihrer Website veröffentlicht wurde.

„Wir müssen leider bekanntgeben, dass Bonnie in ein Krankenhaus in Faro, Portugal, wo sie ein Zuhause hat, für einen Noteingriff am Darm eingeliefert wurde“, heißt es in dem Statement. „Die Operation verlief erfolgreich, und sie befindet sich nun in der Erholung. Wir wissen, dass ihre Familie, Freunde und Fans sich Sorgen machen werden und ihr eine vollständige und rasche Genesung wünschen.“

Im März hatte Tyler, 74, dem Magazin „Hello!“ gegenüber erklärt, sie sei bei guter Gesundheit, wie GBNews berichtete. „Im Moment bin ich fit, klopf auf Holz, und ich genieße die Shows wirklich sehr“, sagte sie. „Ich rocke noch immer auf dieser Bühne mit meiner wunderbaren Band – und wer seine Gesundheit hat, hat alles.“ Ihr einziger Wehwehpunkt damals: Knieschmerzen.

Tourdaten ab Mai

Tyler hat ab dem 22. Mai Konzerttermine auf dem europäischen Festland geplant. Die Auftritte erstrecken sich sporadisch bis in den Dezember.

Ein Sprecher Tylers antwortete auf die Anfrage von ROLLING STONE zu ihrem Gesundheitszustand und dem Status der Tourdaten zunächst nicht.

Die walisische Künstlerin veröffentlichte Anfang des Jahres zwei neue Singles: „One Love“ und „One World One Home“ – beide erschienen im Anschluss an ihre erfolgreiche Kollaboration mit David Guetta und Hypaton, „Together“.

50 Jahre Karriere

Dieses Jahr markiert zudem das 50-jährige Jubiläum von Tylers Aufnahmekarriere: Ihre Debütsingle „My! My! Honeycomb“ erschien 1976. Obwohl sie kein Hit wurde, erlangte sie binnen eines Jahres Bekanntheit – dank „It’s a Heartache“, das in Großbritannien auf Platz vier und in den USA auf Platz drei kletterte.

Tylers größter Erfolg, „Total Eclipse of the Heart“, erschien 1983 und eroberte in beiden Ländern die Spitzenposition der Charts. Das von Jim Steinman geschriebene, siebenminütige Epos lebt vom Wechselgesang zwischen ihr und Rory Dodd und einem aufwendigen Arrangement, an dem unter anderem Rick Derringer sowie die E-Street-Band-Mitglieder Roy Bittan und Max Weinberg mitwirkten.

Steinmans Gothic-Vision

„[Jim] erzählte mir, dass er den Song schon Jahre zuvor für eine mögliche Musicalverfilmung von ‚Nosferatu‘ zu schreiben begonnen hatte, ihn aber nie fertigstellte“, sagte Tyler 2023. „Das Video drehten wir in einem furchterregenden, gotischen ehemaligen Irrenhaus in Surrey. Die Wachhunde weigerten sich, die Räume im Untergeschoss zu betreten, in denen früher Elektroschockbehandlungen durchgeführt wurden.“