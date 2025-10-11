Polizei ermittelt nach Messerstecherei in Bonos Hollywood-Anwesen

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

In den ruhigen Höhen der Hollywood Hills wurde das Anwesen des U2-Sängers Bono plötzlich Schauplatz eines blutigen Zwischenfalls. Wie die Polizei von Los Angeles bestätigte, kam es dort zu einer Messerstecherei zwischen Bauarbeitern, die mit Renovierungsarbeiten an der Luxusimmobilie beschäftigt waren. Der 65-jährige Rockstar selbst befand sich zum Zeitpunkt der Tat nicht im Haus.

Die Einsatzkräfte trafen gegen 13:20 Uhr Ortszeit ein. Neben mehreren Streifenwagen rückten auch Feuerwehr und Rettungsdienst an. Ein Krankenwagen stand vor dem Anwesen, ein Hubschrauber kreiste über dem Gebiet.

Über den genauen Hergang schweigen die Ermittler bislang. Fest steht jedoch, dass es Verletzte gab und die Polizei eine Untersuchung wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet hat.

Luxusanwesen mit Blick auf West Hollywood

Das betroffene Anwesen liegt auf einem Hügel mit beeindruckendem Blick über die Fairfax Avenue in West Hollywood. Es handelt sich um ein architektonisches Meisterwerk mit einem dreieckigen Haupthaus, einem mehrstöckigen Gästehaus und einem langen Infinity-Pool. Bono hatte die Immobilie laut Medienberichten als Kapitalanlage erworben und plante umfassende Umbauten, bevor er sie möglicherweise wieder verkaufen wollte.

Entworfen wurde das Haus vom renommierten Architekten Noah Walker, entwickelt von der Plus Development Group – einer Firma, an der Tyrone McKillen, der Sohn von Bonos Geschäftspartner Paddy McKillen, beteiligt ist. Gemeinsam mit diesem betreibt Bono auch eine Whisky-Destillerie in Irland. Trotz der spektakulären Lage ist das Anwesen nicht offiziell gelistet, doch ähnliche Objekte aus derselben Hand erzielten zuletzt Verkaufspreise im hohen zweistelligen Millionenbereich.

Bono und die Verbindung zu Hollywood

Bono pflegt seit Jahren eine enge Beziehung zur kalifornischen Musikszene. Nach den Las-Vegas-Auftritten im The Sphere, die im März 2024 endeten und der Band Millionen einbrachten, soll der Sänger häufiger an der Westküste verweilt haben. Das Haus in Hollywood diente ihm jedoch offenbar nicht als Wohnsitz, sondern als Teil seines Immobilienportfolios.

Der Musiker, der in den letzten Jahren auch durch seine Autobiografie „Stories of Surrender“ Schlagzeilen machte, äußerte sich bislang nicht zu dem Vorfall. Fans hoffen, dass der unerwartete Skandal um sein Anwesen keine Schatten auf seine künstlerischen Projekte wirft. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.