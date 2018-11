Bono singt mit Pharrell „Stayin‘ Alive“ von den Bee Gees

Mit einem bewegenden Konzert in Berlin haben Bono und Co. ihre „eXPERIENCE + iNNOCENCE“-Tour abgeschlossen. Doch es könnte auf der (sehr großen) Bühne schon bald weitergehen.

„We’re going away now“, sagte Bono am Dienstag (13. November) in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Während des letzten Gigs, den U2 während ihrer aktuellen Tour in Europa gaben. Das musste Fans zu denken geben. Machen die Iren doch Schluss, bevor die Zeit sie von selbst irgendwie wegspült? Natürlich sollte man Worte während eines von Adrenalin getriebenen Konzertes nicht auf die Goldwaage legen, schon gar nicht wenn sie von einem extrovertierten Showman wie Bono kommen. Doch der Zweifel war in die Welt gesetzt. U2 auf großer Tour in Australien? Vielleicht können sich Anhänger der Band mit den ersten Gerüchten beruhigen, die…