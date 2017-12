Bono von U2: „Musik ist sehr mädchenhaft geworden“

Der amerikanische ROLLING STONE hat ein ausführliches Interview mit Bono geführt und mit ihm unter anderem über das neue Album „Songs Of Experience“ (Kritik) geplaudert. Aber er hat auch seine Sicht zur aktuellen Musiklandschaft wiedergegeben und Sorgen geäußert.

So sei sein Sohn zwar der Meinung, dass die nächste „Rock-&-Roll-Revolution unmittelbar bevorstehe“, Bono selbst hat jedoch eine sehr andere und auch sehr einseitige Sicht auf die Dinge. Er findet nämlich, dass „Musik sehr mädchenhaft“ geworden ist. Kurz darauf relativiert er seine Meinung aber noch:

Wut tut gut

„Das hat natürlich auch gute Seiten. Aber Hip-Hop ist aktuell der einzige Ort für junge männliche Wut. Und das ist nicht gut. Als ich 16 war, hatte ich sehr viel Wut in mir. Man muss einen Ort dafür und für Gitarren finden. Ob es mit einer Drum-Machine gemacht ist, ist mir egal. Sobald etwas konserviert wird, ist es verdammt noch mal vorbei. Man kann es dann auch gleich in Formaldehyd packen. Denn was ist Rock & Roll letztendlich? Wut steht im Zentrum."

Anschließend zählt Bono noch einige männliche Band wie The Who und Pearl Jam auf, um seinen Standpunkt zu untermauern. Nichtsdestotrotz hinterlässt seine Aussage einen faden Beigeschmack, denn es klingt so, als ob für Bono nur Männer Wut in sich tragen dürfen. Dann wiederum wurde Bono natürlich auch von Glamour zur „Frau des Jahres“ ernannt…

Das komplette Interview gibt es beim amerikanischen ROLLING STONE.