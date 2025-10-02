Boybands: Die 75 besten Songs aller Zeiten

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Unwiderstehlich eingängig, unverhohlen unecht, sexy und sie wissen es. Boybands sind die fantastischsten Fertigprodukte aller Musikgruppen. Von den inszenierten TV-Spielereien der Monkees bis hin zur charmanten Volksnähe von One Direction. Solange es Notizbücher von Mittelschülern gibt, die beschmiert werden können, wird es Gruppen geben, die Pop-Spektakel in seiner reinsten, am wenigsten gefilterten Form bieten.

So wie sich die Musik weiterentwickelt hat, haben sich auch Boybands weiterentwickelt. Ihre Existenz ist eine Konstante der Popmusik. Aber die Parameter waren schon immer verschwommen. Manchmal tanzen sie. Manchmal nicht. Und manchmal sind sie sich völlig fremd, manchmal kennen sie sich seit ihrer Geburt. Manchmal singen sie Texte, die sie selbst geschrieben haben, manchmal singen sie die Texte anderer. Aber manchmal sind sie buchstäblich Jungen, manchmal sind sie Twens mit jungenhaftem Charme.

Aber wie jede andere Kunstform erkennt man eine Boyband, wenn man sie sieht. Der wichtigste definierende Faktor? Die Veranstaltungsorte voller kreischender Fans – immer jung, meist Mädchen –, die dazu beitragen, eine Boyband zu einem kulturellen Artefakt zu machen, das es wert ist, bewundert und mitgesungen zu werden. Selbst nach ihrer unvermeidlichen Auflösung oder „Pause”.

Zu Ehren ihres anhaltenden Einflusses und ihrer Dominanz finden Sie hier die Pop-Hits der Boyband-Herzensbrecher, für die es sich zu kreischen lohnt.

75. East 17, „House of Love“ (1992)

Die Stones zu Take Thats Beatles. Diese vier Jungs aus Walthamstow waren hart wie Stahl und sahen aus, als hätten sie seit Wochen nicht geschlafen. Ihr Debüt „House of Love“ ist ein typisches Beispiel für ihr Schaffen. Maximalistisch, temporeich und gekrönt von mitreißenden Botschaften der Liebe und Einheit.

Der Songwriter und Rapper Tony Mortimer erzählte dem Magazin M, dass er „die Band nach dem Vorbild von New Kids on the Block gegründet habe“, obwohl East 17 musikalisch eher mit dem Stadium House von KLF verwandt war. Mortimer schrieb „House of Love“ als ironischen Kommentar zur zunehmenden Kommerzialisierung der Rave-Szene. Aber es fällt schwer, in Zeilen wie „We got to stop the pain and put the wars on hold“ allzu viel Zynismus zu erkennen.

Diese Utopie löste sich leider 1997 auf, als Leadsänger Brian Harvey wegen seiner Prahlerei über seinen gelegentlichen Ecstasy-Konsum („wie eine Tasse Tee trinken“) entlassen wurde. Mortimer verließ die Band daraufhin unter Berufung auf Erschöpfung. Harvey überfuhr sich später mit seinem eigenen Auto. Und behauptete, er habe „zu viele Ofenkartoffeln“ gegessen.

74. Marshall Dyllon, „Live It Up“ (2002)

Die Antwort der Country-Musik auf die Boyband-Manie hatte mehr mit ‚N Sync als mit Nashville gemeinsam. Die Gruppe, die zum Teil aus Teilnehmern der Castingshow Making the Band bestand, die es nicht in die Band O-Town geschafft hatten, wurde von Boyband-Mogul Lou Pearlman gegründet. Zwei Mitglieder waren sogar zusammen mit Lance Bass im Chor aufgewachsen.

„Ich habe mich entschieden, O-Town zu verlassen, weil ich das Gefühl hatte, dass das nicht der Weg war, den ich gehen wollte“, sagte Sänger Paul Martin. Die Debütsingle der Gruppe, „Live It Up“, die auf Kenny Rogers‘ Label veröffentlicht wurde, verband den Pearlman-Pop der Jahrhundertwende mit Paul Franklins Pedal Steel. Der Song war kurzzeitig ein Top-40-Country-Hit. Aber „Live It Up“ – vielleicht beeinträchtigt durch sein bizarres, eindeutig nicht kinderfreundliches Western-Motiv – floppte schließlich, und der jugendliche Honky-Tonk-Ruhm der Gruppe war nach nur einem Album und einem Auftritt als Vorgruppe für Rogers nur von kurzer Dauer.

Dennoch lässt „Live It Up“ erahnen, wie ein alternatives Universum der Allgegenwart von Country-Boybands hätte aussehen können.

73. Brockhampton, „Sugar“ (2019)

Die Kategorie „Boyband“ war immer enger definiert, als sie hätte sein sollen. Und es schien so, als würde dies getan, um Acts, die der traditionellsten Definition entsprachen, zugunsten „ernsthafterer“ Musik beiseite zu schieben. Es ist Brockhampton hoch anzurechnen, dass sie das Boyband-Label nicht nur von Anfang an angenommen haben. Sondern es so aufgeblasen haben, dass es immer zutraf, egal welchen Musikstil sie gerade ausprobierten.

Allerdings ist Brockhamptons Single „Sugar” aus dem Jahr 2019 vielleicht einer ihrer „traditionellsten” Boyband-Songs. Es dreht sich alles um den Gesang. Und die Art und Weise, wie der akustische Gitarrenloop den Rest der Produktion untermalt, erinnert an die Verwendung desselben Instruments in „I Want It That Way” von den Backstreet Boys.

Vor allem aber ist „Sugar“ zart und ehrlich. Eine herzliche Hommage voller Liebe, Sehnsucht und genau der richtigen Prise jugendlicher Unsterblichkeit.

72. Bros, „When Will I Be Famous?“ (1987)

Das Trio Bros aus Surrey, England, verkörperte die stählerne Entschlossenheit der jungen Konservativen der späten Achtzigerjahre. Geld, Macht und Erfolg um jeden Preis. Die Zwillinge Matt und Luke Goss sowie ihr Schulfreund Craig Logan stellten Ruhm und Mode über brüderliche Herzlichkeit (der zunehmend ausgegrenzte Logan stieg aus und verklagte die Brüder).

Die gemeine Note in ihren Texten, ihre markanten Bürstenschnitte und Bomberjacken sowie ihre Vorliebe, Grolsch-Flaschenverschlüsse an ihren Schuhen zu tragen, machten sie zu einer beliebten Zielscheibe für Parodien und bissige Kommentare in der Presse. Der ehemalige Manager der Pet Shop Boys, Tom Watkins, sorgte sorgfältig dafür, dass diese Publicity nicht ungenutzt blieb. Bros wurden so populär, dass sie eine riesige Armee von Teenager-Fans, die „Brosettes“, um sich scharten.

Seit den Bay City Rollers hatte Großbritannien so etwas nicht mehr gesehen. „When Will I Be Famous?“ ist Matts bester Versuch, die Quietsch- und Grunzlaute seines Idols Michael Jackson nachzuahmen. Aber es ist die Casio-Kuhglocke, die einen sofort in das Jahr 1987 zurückversetzt.

71. Dream Street, „It Happens Everytime“ (2001)

Die Prämisse war einfach. Eine Boyband mit echten Jungs. „Bei den Backstreet Boys sieht man neunjährige Mädchen, die 25-jährige Männer verehren“, sagte Louis Baldonieri, Mitbegründer von Dream Street, im Jahr 2002. „Es ist seltsam, wenn man darüber nachdenkt.“ Dream Street – zu denen auch der junge Jesse McCartney gehörte – waren auf dem besten Weg, überlebensgroß zu werden, als das New Yorker Quintett auf dem Höhepunkt des Boyband-Booms der 2000er Jahre (fünf Monate nach BBMak, zwei Monate vor O-Town) auf der Bildfläche erschien.

„It Happens Every Time“ war ihr pubertäres Herzstück. Eine Radio-Disney-Version von BSB aus der „As Long As You Love Me“-Ära. In dem Video wird die Gruppe von Mädchen durch New York City gejagt und tanzt auf der Brooklyn Bridge. Die Gruppe (die ihr Mitglied Chris Trousdale verlor, der an den Folgen einer COVID-19-Erkrankung starb) nahm bald darauf eine düstere Wendung, als ihre Eltern die Gründer der Band wegen „Verhaltens und Aktivitäten, die das Wohlergehen der Minderjährigen eindeutig gefährden und beeinträchtigen” verklagten.

Um ihren bekanntesten Hit zu paraphrasieren: Sie waren der unvollkommene Traum.

