Boygenius: ROLLING STONE verlost zwei große Fanpakete

Foto: Matador Records, Lucy Pentelute. All rights reserved.

Die neue Supergroup des Rock rund um Phoebe Bridgers, Lucy Dacus und Julien Baker erlangte durch die Soloprojekte ihrer Mitglieder bereits vor der gemeinsamen EP große Bekanntheit in der Indie-Szene. Mit „Punisher“ 2020 von Bridgers, „Home Video“ 2021 von Dacus, und aus demselben Jahr „Little Oblivions“ von Baker, veröffentlichten sie Solo-Alben. Als Boygenius sind sie Titelheldinnen der ROLLING-STONE-Ausgabe 03/23.

„The Record“ ist der nächste Schritt nach der im Jahr 2018 erschienenen selbstbetitelten EP, die die Erstveröffentlichung der Indie-Gruppe markierte. Bei dessen Entstehung legten sie großen Wert auf die Beteiligung von Frauen an der Produktion. Auch der Bandname ist eine Anspielung auf die Männerdomäne Indie-Rock und in der Musikindustrie generell. Bei ihrer Gründung 2018 reagierten Boygenius auf die künstlich herbeigesehnte Rivalität zwischen ihnen, da sie als „Women of Rock“ häufig miteinander verglichen wurden.

Im August kommt die Band übrigens auch nach Berlin (15.08.) und Köln (16.08.).