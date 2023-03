Die Platte, auf die alle gewartet haben – Freitag (31. März) kommt endlich „The Record“ von Boygenius! Die Supergroup (Julien Baker, Phoebe Bridgers, Lucy Dacus), gerade noch auf dem Titelblatt vom Rolling Stone, wird von Fans und Kritik geliebt, und „The Record“ gilt vielen schon jetzt als Platte des Jahres.

Maik Brüggemeyer und Jan Jekal mögen die Band auch, sind aber etwas zurückhaltender. Boys, we’re sorry! Warum die beiden nicht ganz in die Euphorie einstimmen können, erfahrt ihr in der dritten Ausgabe von Rolling Stone Weekly! Zudem besprechen Maik und Jan den gerade erschienenen Trailer zum Wes Anderson-Film „Asteroid City“, einem Science-Fiction-Western à la Anderson.

Und sie feiern eine weitere Rückkehr: Joanna Newsom ist mit neuem Material auf die Bühne zurückgekehrt, unter anderem einem 15-minütigen Song über einen Kanarienvogel.