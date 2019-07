Brad Pitt: Vom Posterboy zum Charakterdarsteller – was wir 2019 erwarten können

Brad Pitt bei der Weltpremiere von „Once Upon A Time...“ in Cannes.

Mit Spannung erwartet wird dieses Jahr vor allem Quentin Tarantinos neunter Film „Once Upon A Time In Hollywood“. Darin spielt Brad Pitt Cliff Booth, das Stunt-Double von Western-Darsteller Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) zur Zeit der Manson-Morde Ende der Sechzigerjahre in Hollywood. Einzigartig dabei ist auch die Kombination aus Tarantino, DiCaprio und Pitt, die noch nie zuvor alle für ein gemeinsames Projekt zusammengekommen waren. „Once Upon A Time…“ kommt am 15. August – eine Woche vor Sharon Tates 50. Todestag – in die Kinos.

Der zweite, hochkarätig besetzte Film mit Brad Pitt als Hauptdarsteller kommt ebenfalls noch in 2019 in die Kinos: In „Ad Astra – Zu den Sternen“ ist Pitt als Raumfahrt-Ingenieur Roy McBride auf der Suche nach außerirdischen Geheimnissen und seiner Rolle im Leben, nachdem sein Vater vor mehr als 20 Jahren auf eine Neptun-Mission aufgebrochen war, von der er nie mehr zurückkehrte. Der Film von James Gray ist bei uns ab dem 19. September zu sehen.

Eigentlich wollte der 55-Jährige für die Fortsetzung von „World War Z“ zurück an die Arbeit gehen, der zähe Rosenkrieg mit Angelina Jolie hatte ihm allerdings zu viel Kraft gekostet, weswegen er sich nun doch erst seinen Kindern widmen will – Pitt hat vorerst alle weiteren Projekte eingestellt.

Brad Pitt – Filmografie

1987: Hunk

1987: No Way Out – Es gibt kein Zurück

1987: No Man’s Land – Tatort 911

1987: Unter Null

1989: Happy Together – Das Chaos-Duo

1989: Todesparty II

1991: Rivalen

1991: Thelma & Louise

1991: Johnny Suede

1992: Cool World

1992: Aus der Mitte entspringt ein Fluss

1993: Kalifornia

1993: True Romance

1994: The Favor – Hilfe, meine Frau ist verliebt!

1994: Interview mit einem Vampir

1994: Legenden der Leidenschaft

1995: Sieben

1995: 12 Monkeys

1996: Sleepers

1997: Vertrauter Feind

1997: Sieben Jahre in Tibet

1997: The Dark Side of the Sun

1998: Rendezvous mit Joe Black

1999: Being John Malkovich

1999: Fight Club

2000: Snatch – Schweine und Diamanten

2001: The Mexican – Eine heiße Liebe

2001: Spy Game – Der finale Countdown

2001: Ocean’s Eleven

2002: Voll Frontal

2002: Geständnisse – Confessions of a Dangerous Mind

2004: Troja

2004: Ocean’s Twelve

2005: Mr. & Mrs. Smith

2006: Babel

2007: Ocean’s Thirteen

2007: Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford

2008: Burn After Reading

2008: Der seltsame Fall des Benjamin Button

2009: Inglourious Basterds

2011: The Tree of Life

2011: Die Kunst zu gewinnen – Moneyball

2012: Killing Them Softly

2013: World War Z

2013: 12 Years a Slave

2013: The Counselor

2014: Herz aus Stahl

2015: The Audition

2015: By the Sea

2015: The Big Short

2016: Allied – Vertraute Fremde

2017: War Machine

2018: Deadpool 2

2019: Once Upon A Time In Hollywood

2019: Ad Astra – Zu den Sternen

