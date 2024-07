Ayres Sasaki gab am Samstag (13. Juli) ein Konzert im „Solar Hotel“ in Salinopolis, Brasilien. Als ein durchnässter Fan auf die Bühne kommt, um den Sänger zu umarmen, trifft Wasser ein Kabel in der Nähe und gibt Sasaki einen Stromschlag – an dem er sofort stirbt. Der Rocker wurde 35 Jahre alt. Weshalb der Fan durchnässt war, ist bislang unklar. Die brasilianische Zivilpolizei untersucht derzeit die Umstände des Vorfalls.

Das Hotel will Sasakis Familie unterstützen

Das „Solar Hotel“ gab bereits eine Erklärung zum Geschehnis ab, in der sie zusicherten, der Familie des Sängers in der schweren Zeit Unterstützung zu leisten und bei den Ermittlungen zum Fall mitzuhelfen: „Wir sind fest entschlossen, seine Familie zu unterstützen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Wir bekräftigen unser Engagement, zur ordnungsgemäßen Aufklärung mit den zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten.“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Laut Berichten von „The Sun“ habe Sasakis Tante, Rita Matos, gegenüber lokalen Medien erklärt, dass die Familie derzeit versuche, alle nötigen Informationen zusammenzutragen, um zu verstehen, was sich bei dem Auftritt genau ereignete: „Wir wissen, dass sein Auftritt für eine bestimmte Zeit geplant war und vorverlegt wurde, aber wir nehmen Kontakt zu den Leuten auf, die zu diesem Zeitpunkt bei ihm waren, um zu verstehen, wie alles passiert ist.“

Auch enge Freunde von Sasaki haben der lokalen Presse ihre Anteilnahme an dem Musiker bekundet. Sein Sängerkollege und Freund Adriano Freitas beschrieb Ayres Sasaki als „ein super charismatischer Typ, sein Talent war unglaublich. Er war der beste Sänger und Gitarrist in Belem.“ Er hinterlässt eine Ehefrau, mit der er seit einem Jahr verheiratet war.