Paul McCartney bekommt von Pelé signiertes Trikot überreicht

Manche Präsente brauchen etwas länger, bis sie ihr Ziel erreichen. Paul McCartney hat jetzt stolz ein Fußballtrikot präsentiert, das vom verstorbenen Weltmeister Pelé kommt.

Erst kürzlich wurde das Shirt der brasilianischen Nationalmannschaft wiederentdeckt, das Pelé im Jahr 2019 mit einem Autogramm versehen hatte und das als Geschenk für den Sänger gedacht war. Wie es in einem Bericht von „NME“ heißt, hatte die Fußball-Ikone geplant, das Trikot noch in dem Jahr an Macca zu verschenken. Aber es kam nie zu einem Treffen der beiden.

Nach dem überraschenden Fund vor einiger Zeit suchten Pelés langjähriger Manager Pepito Fornos und die Schwester des Fußballers, Luiza Nascimento, nach einer Möglichkeit, das Dress doch noch an McCartney zu übergeben.

Die „Got Back“-Welttournee brachte den richtigen Moment. Vor seinem zweiten Stadionauftritt in São Paulo am Mittwoch (16. Oktober) wurde dem Beatle das signierte Hemd überreicht. Wehmut dürfte beim 82-Jährigen schon dabei gewesen sein, als er das kostbare Geschenk erhielt. Schließlich ist die Tinte darauf bereits seit fünf Jahren getrocknet und Pelé im Jahr 2022 verstorben.

Pelé erklärt Paul McCartney seine Liebe

Auf einem Foto ist McCartney mit dem Brasilien-Trikot zu sehen, auf dem in großen und sehr schön geschriebenen Buchstaben steht: „Paul, Keep The Ball Rolling. Ich liebe dich. Pelé.“ Der Songwriter erklärte anschließend, dass er das Geschenk in Ehren halten werde.

Paul McCartney hat eine besondere Beziehung zu Brasilien. Inzwischen ist er dort bereits zum 39. Mal aufgetreten. Kein anderer Musiker hat in dem Land mehr Tickets verkauft. Hauptgrund dafür ist auch ein Konzert im Maracanã-Stadion in Rio im Jahr 1990, bei dem 184.000 Menschen dabei waren. Damals ein Weltrekord!

Pelé gehört zu den erfolgreichsten Fußballspielern aller Zeiten. Er gewann als einziger Spieler drei Mal die Weltmeisterschaft. 2022 verstarb er im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Zeit seines Lebens hatte der Stürmer-Star auch selbst Musik gemacht und auch mehrere Alben aufgenommen.