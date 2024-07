50 Cent, Kid Rock und John Rich von Big & Rich gehören zu den Künstlern, die in den sozialen Medien ihre Wut über die Schießerei bei Donald Trumps Kundgebung in Butler, Pennsylvania, am Samstag zum Ausdruck gebracht haben und ihren Support für den Ex-Präsidenten. Der voraussichtliche Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei wurde nach Schüssen eines Attentäters von der Bühne geholt. Nach dem Vorfall ist er nach Angaben des Secret Service „sicher“.

Der mutmaßliche Schütze feuerte mehrere Schüsse ab, während er sich außerhalb des Veranstaltungsortes befand, an dem Trumps Kundgebung stattfand, so der Secret Service. Der Schütze ist tot und ein Teilnehmer wurde getötet, so der Sprecher der Behörde, Anthony Guglielmi. Zwei weitere Kundgebungsteilnehmer befinden sich in kritischem Zustand. Nach dem Vorfall schrieb Trump, dass er „von einer Kugel getroffen wurde, die den oberen Teil meines rechten Ohrs durchbohrte“.

Kid Rock – ein überzeugter Unterstützer von Donald Trump, den er als „einen meiner besten Freunde“ bezeichnet – brachte seine Botschaft nach der Schießerei in einem Instagram-Video auf den Punkt. Er erschien hemdsärmelig und trug eine Baseballkappe mit der Aufschrift „White Boy of the Year“ und sagte vehement: „Wenn ihr euch mit Trump anlegt, legt ihr euch mit mir an.“

In der Zwischenzeit teilte 50 Cent einen Social-Media-Post mit einem Clip seines Songs „Many Men (Wish Death)“, der ein Foto von einem trotzig aussehenden Trump untermalt, der vom Secret Service von der Kundgebung eskortiert wird.

„Ich kenne die Vibes“, schrieb 50 Cent, „wir sind jetzt alle in Schwierigkeiten!“ Später teilte 50 Cent eine mit Photoshop bearbeitete Version des Covers seines Debütalbums „Get Rich or Die Tryin’“ von 2003, auf dem Trumps Kopf auf 50s Körper zu sehen ist.

John Rich von Big & Rich teilte mit, dass Trump kurz nach dem Vorfall mit seinen Anhängern angeschossen wurde. Er teilte auch Videomaterial von der Kundgebung, auf dem Trump „Kampf“ sagt, was Rich mit „BRING. IT. ON.“ Später schrieb er: „Sie konnten ihn nicht in einem fairen Wettkampf schlagen, also haben sie versucht, ihn zu töten. BUT THEY MISSED.“

Sehen Sie unten die Reaktionen auf die Schießerei am Samstag von Dave Matthews, Meek Mill, Nicki Minaj und anderen.

