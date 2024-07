Die Rolling Stones begeisterten ihre Fans während der „Hackney Diamonds“-Tour mit einer besonderen Show am zweitletzten Tourstopp, im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien (Mittwoch, 17. Juli). Mick Jagger und die Band spielten eine 19-Track-Setlist, die mit einigen Highlights gespickt war.

Setlist Santa Clara, Kalifornien:

1. Start Me Up

2. Get Off of My Cloud

3. Tumbling Dice

4. Angry

5. Far Away Eyes

6. Like a Rolling Stone

7. Bite My Head Off

8. Mess It Up

9. You Can’t Always Get What You Want

10. You Got the Silver

11. Little T&A

12. Before They Make Me Run

13. Sympathy for the Devil

14. Honky Tonk Women

15. Midnight Rambler

16. Gimme Shelter

17. Paint It Black

18. Jumpin’ Jack Flash

19. Sweet Sounds of Heaven

Ein besonderer Moment war die Perfomance von „Far Away Eyes“ von dem „Some Girls“-Album aus dem Jahr 1978. Lange Zeit war der Song ein fester Bestandteil der Live-Shows der Stones, bis er vor ein paar Jahren aus dem Repertoire verschwunden ist.

Die Fans forderten ihn jetzt aber zurück – und Mick Jagger und Co. kamen der Anfrage nach.

Außerdem überraschten die Stones mit der Coverversion von Bob Dylans „Like a Rolling Stone“. Auch dieser Song fand seit langer Zeit wieder einen Platz in der Setlist.

Ein weiteres Highlight war die Performance von „Bite My Head Off“ von ihrem neuesten Album „Hackney Diamonds“. Dies war erst das zweite Mal, dass das Lied live gespielt wurde.

Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood absolvieren ihr Tourfinale in Ridgedale, Missouri, im Thunder Ridge Nature Reserve am 24. Juli. Es wird die 19. Show der „Hackney Diamonds“-Tour.