Brasiliens „Queen of Rock“: Rita Lee ist tot – keine Reaktion von Bolsonaro

Foto: Getty Images, Rui M. Leal. All rights reserved.

Rita Lee tritt hier am 1. Juli 2008 im Coliseu dos Recreios in Lissabon, Portugal, auf.

Brasiliens „Queen of Rock“, Rita Lee, verstarb am 8. Mai im Alter von 75 Jahren. Das teilte ihre Familie auf ihrem Instagram-Profil mit. Die Todesursache ist zunächst nicht bekannt, bei Lee war im Jahr 2021 aber Lungenkrebs diagnostiziert worden. Sie gab ihrem Tumor damals den Spitznamen „Jair“ – eine Anspielung auf Brasiliens ungeliebten Präsidenten Jair Bolsonaro. Die feministische Musikerin befand sich letztes Jahr noch auf dem Weg der Besserung. Das berichtete auch „The Guardian“.

Ihre Familie schreibt auf Instagram: „In diesem Moment tiefer Traurigkeit dankt die Familie allen für ihre Zuneigung und Liebe.“ Fans sind zu einer öffentlichen Trauerfeier im Parque Ibirapuera, einem der größten Parks Lateinamerikas, eingeladen.

„Die Welt hat einen der einzigartigsten und unglaublichsten Menschen verloren, die es je gab“, schrieb einer ihrer Söhne, João Lee, in den sozialen Medien. „Was für ein intensives und spektakuläres Leben du hattest. Du wurdest von so vielen Menschen bewundert und geliebt. Du warst deiner Zeit so weit voraus.“

View this post on Instagram A post shared by Rita Lee Jones (@ritalee_oficial)

Landesweite Trauer um Rita Lee – doch keine Äußerung von Jair Bolsonaro

Ihr Tod löste eine Welle an weiteren Tributen aus: „Ich bin ein Wrack. Die Größte hat uns verlassen … Es wird nie eine andere Rita Lee geben“, twitterte etwa die brasilianische Rocksängerin Pitty. Brasiliens Kulturministerin, die Sängerin und Komponistin Margareth Menezes, würdigte sie als „revolutionäre Frau“.

estou em frangalhos. a Maior nos deixa hoje… que dia triste. Ritinha, te amarei para todo sempre! 💜

meus sentimentos à familia, aos amigos. brilhará eternamente pra mim.

nunca haverá outra Rita Lee.

obrigada por existir! — ⚡️PITTY⚡️ (@Pitty) May 9, 2023

Bolsonaro, dessen Anhänger Berichten des „Guardians“ zufolge über die Entscheidung von Rita Lee, ihren Tumor nach ihm zu benennen, empört waren, äußerte sich nicht zum Tod der Musikerin. Sein Nachfolger, der linke Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, veröffentlichte jedoch eine lange Würdigung, in der er Lee als „einen der größten und brillantesten Namen in der brasilianischen Musik“ und „eine Künstlerin, die ihrer Zeit voraus war“ bezeichnete.

Gründerin von Os Mutates

Die brasilianische Musikerin und Komponistin war Gründerin der bahnbrechenden Band Os Mutantes. Ihre Gruppe war einer der Schlüsselfiguren in der Zeit der brasilianischen Diktatur als Teil der Tropicália-Bewegung. Diese vermischte, angeführt von den Komponisten Caetano Veloso, Tom Zé und Gilberto Gil, traditionelle brasilianische Musik mit elektrischen Instrumenten und fremdländischen Klängen.

Die Brasilianerin nahm mehr als 20 Alben auf. Ihr letztes heißt „Rock Your Babies“ und erschien 2015.