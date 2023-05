Ray Liotta: Todesursache ein Jahr nach seinem Tod bekanntgegeben

Foto: Getty Images, Grant Lamos IV. All rights reserved.

Ein Jahr nach seinem Tod wurde die Todesursache des Schauspielers Ray Liotta bekannt gegeben. Der Hollywoodstar, den man vor allem als Mafioso Henry Hill in Martin Scorseses „GoodFellas“ aus dem Jahr 1990 kennt, starb im Schlaf an einem Lungenödem und akutem Herzversagen, wie aus Dokumenten hervorgeht, die „TMZ“ vorliegen. Das Blatt berichtet, dass Liotta Flüssigkeit in der Lunge hatte und unter Atemproblemen litt. Sein Tod wurde „als natürlich und gewaltlos“ eingestuft.

Empfehlung der Redaktion „GoodFellas“-Star Ray Liotta ist tot

Die Publikation wies auch darauf hin, dass Liotta mit Atherosklerose kämpfte, einer Erkrankung, bei der die Arterien durch Plaque-Ablagerungen verdicken. Er war 67 Jahre alt, als er im Mai 2022 starb, und befand sich mitten in den Dreharbeiten zu seinem Film „Dangerous Waters“ in der Dominikanischen Republik.

Für den Thriller „Dangerous Waters“, bei dem John Barr Regie führt, gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum. In den Hauptrollen spielen Eric Dane, Saffron Burrows und Odeya Rush.

Mehr über Ray Liotta

Liotta drehte vor seinem Tod eine Vielzahl von Projekten, darunter die TV-Serie „Black Bird“ für Apple TV+, Elizabeth Banks‘ Horrorkomödie „Cocaine Bear“ und die Satire „Fool’s Paradise“ unter der Regie von Charlie Day. Der aus New Jersey stammende Schauspieler erhielt im Februar dieses Jahres einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.