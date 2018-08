Bread&&Butter: Lauryn Hill gibt einzige Deutschland-Show bekannt

Mit ihren zwei „Global Spirit“-Abschlusskonzerten in der Berliner Waldbühne verabschieden sich Depeche Mode bis 2021. Verdientermaßen: So gut waren sie als Liveband zuletzt vor 20 Jahren. Was für ein Spektakel!

März 2017, Depeche Mode veröffentlichen ihr Album „Spirit“, das Aufbegehren gegen Trump, ein von Fans vielleicht erhofftes, so aber von der Band noch nie gehörtes, deutliches Statement gegen Rassismus und Faschismus. Der Wahl-New-Yorker Dave Gahan machte damals in Manhattan, The Donald war frisch vereidigt, Promo für die Platte, und am Briten vorbei marschierten die Protestler gegen den US-Präsidenten, durch die Straßen am Battery Park. Die Leute schrien gegen Trump an. Auch Gahan empörte sich gegen den Popanz, der das Einwanderungsland Amerika gegenüber Menschen aus Ländern des Nahen und Mittleren Ostens abschotten wollte. Eineinhalb Jahre später ist alles noch so dringlich…