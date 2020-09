In über 50 Jahren Karriere hat Brian Eno für etliche Filme Musik beigesteuert. Diese wird nun erstmals gesammelt zu hören sein: Der Künstler hat eine Auswahl getroffen und wird seine wichtigsten Stücke als Compilation unter dem Namen „Film Music 1976-2020“ veröffentlichen.

Brian Eno: Diese Songs sind auf der Compilation zu finden

Enthalten ist unter anderem „Deep Blue Day“, das die Toilettenszene in „Trainspotting“ untermalt, und „Prophecy Theme“, das in David Lynchs Film „Der Wüstenplanet“ zu hören ist. Mit dabei sind zudem sieben bislang unveröffentlichte Tracks – Material, das unter anderem ursprünglich für die Krimiserie „Top Boy“ und das Drama „In meinem Himmel“ gedacht war. Die Sammlung soll am 13. November bereits digital erscheinen. Physische Tonträger (CD und Vinyl) sollen am 22. Januar 2021 folgen.

„Film Music 1976-2020“ Tracklist

01. Top Boy (Theme) (2:30) aus Top Boy – Staffel 1 *

02. Ship in A Bottle (2:43) aus In meinem Himmel*

03. Blood Red (3:15) aus Francis Bacon’s Arena *

04. Under (5:20) aus Cool World

05. Decline and Fall (3:35) aus O Nome da Morte *

06. Prophecy Theme (4:22) aus Der Wüstenplanet

07. Reasonable Question (2:41) aus We Are As Gods *

08. Late Evening in Jersey (4:38) aus Heat

09. Beach Sequence (3:32) aus Jenseits der Wolken

10. You Don’t Miss Your Water (3:46) aus Die Mafiosi-Braut

11. Deep Blue Day (3:59) aus Trainspotting

12. The Sombre (4:28) aus Top Boy Staffel 2 *

13. Dover Beach (4:45) aus Jubilee

14. Design as Reduction (4:19) aus RAMS

15. Undersea Steps (4:06) aus Natural World – Hammerhead *

16. Final Sunset (4:11) aus Sebastiane

17. An Ending ( Ascent ) (4:24) aus For All Mankind

* bisher unveröffentlicht