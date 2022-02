Brian May: Remasterte Neuauflage von „Another World“

Mit „Another World“ erscheint am 22. April das zweite Album aus der „Gold Series“-Reissue-Reihe von Brian May, nach „Back to the Light“. Die Edition kommt in mehreren Formaten, als 2CD+LP-Boxset, 2CD-Set, CD, Vinyl, Cassette und in digitalen Formaten. Parallel dazu wird mit „On My Way Up“ auch die Vorabsingle aus dem Album veröffentlicht. Gäste der 1998 erstveröffentlichten Platte sind der kurz nach den Aufnahmen ums Leben gekommene Drummer Cozy Powell, Jeff Beck und Foo-Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins.

Für May knüpft „Another World“ an die Philosophie von „Back to the Light“an: „Ich bin auf vielen Wegen unterwegs gewesen, um alle Einzelteile zusammen zu bekommen. Um etwas Interessantes für das nächste Brian-May-Album zu haben, musste ich mich selbst neu entdecken. Ich entschied, nach draußen zu gehen, viel zu spielen und mich für neue Projekte zu öffnen, weil ich kein weiteres, rein introspektives Album machen wollte. Ich dachte, ich gehe raus in die Welt, erlebe Dinge und entdecke meine Wurzeln neu.“ „Another World“ ist zwei Menschen in Brians Leben gewidmet, seiner verstorbenen Mutter und Cozy, der am 5. April 1998 im Alter von 50 Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam.

„Another World“ erscheint in verschiedenen Formaten, darunter 1CD- und 1LP-Versionen (auf 180g schwerem, schwarzem Vinyl). Das 2CD-Deluxeset enthält Another Disc (gemastert von Adam Ayan). Weiterhin eine 2CD + 1LP Collector’s Edition mit beiden CDs und einer himmelblauen LP in einer 12“-Box mit abnehmbarem Deckel, einem 32-seitigen Booklet und Emaille-Button. Zu den exklusiven Angeboten im „Queen Online Store“ gehören Picture-Discs und Kassetten.