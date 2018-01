Britney Spears: Las-Vegas-Show kommt nach Deutschland

Britney Spears kommt mit „Britney: Peace Of Me“ nach Deutschland: Am 06. August führt die Sängerin ihre Las-Vegas-erprobte Show in der Berliner Mercedes-Benz-Arena auf, am 13. August gastiert sie im Sparkassenpark Mönchengladbach.

Die Tour folgt dem gleichnamigen Gastspiel, das ab Dezember 2013 im „Planet Hollywood Resort Theater & Casino“ in der amerikanischen Spielermetropole aufgeführt wird.

Zwei Jahre nach dem Debütalbum hat Britney bereits mit 20 Jahren 37 Millionen Alben verkauft. Foto: Sony. All rights reserved.  Fotostrecke: Britney Spears wird 30 - eine Karriere in Bildern

Der Vorverkauf startet:

BRITNEY SPEARS: PIECE OF ME

Mo. 06.08.2018 Berlin Mercedes-Benz Arena

Mo. 13.08.2018 Mönchengladbach Sparkassenpark

MagentaEINS Prio Tickets: Do., 25.01.2018, 10:00 Uhr

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Fr., 26.01.2018, 10:00 Uhr