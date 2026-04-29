Wie die Mitglieder von Broken Social Scene zueinander zurückfanden

Broken-Social-Scene-Alben haben sich immer angefühlt wie riesige, spontane Zusammenkünfte von Freunden, die im Moment leben und sich gegenseitig folgen – weil sie genau das sind. Seit 1999 kommt die kanadische Band in wechselnden Besetzungen zusammen, mal sechs, mal fast zwanzig Musiker auf einmal, eher loses Kollektiv als formale Gruppe. Dabei entstanden Werke wie das Debüt „Feel Good Lost“ von 2001, „You Forgot It in People“ von 2002 und das selbstbetitelte „Broken Social Scene“ von 2005 – jede Platte vollgepackt mit ambienten, amöbenhaften Klangwelten, die Jahrzehnte später noch wie seltene Zeitkapseln wirken. Wer sie heute hört, spürt noch immer diese herzzerreißende Magie, die sich unmöglich wiederholen zu lassen scheint.

Doch Menschen lässt man nicht so leicht los, und die Bandmitglieder haben sich seither mehrfach zusammengefunden: 2010 erschien „Forgiveness Rock Record“, 2017 „Hug of Thunder“, ganz zu schweigen von zahllosen Kollaborationen in Nebenprojekten und EPs. Trotzdem hat sich noch keine Reunion so sehr wie eine echte Broken-Social-Scene-Reunion angefühlt wie „Remember the Humans“ – das erste Album seit neun Jahren, das sie erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten wieder mit David Newfeld zusammenbringt, dem Produzenten hinter „You Forgot It in People“ und „Broken Social Scene“.

Ein großer Teil des Projekts speist sich aus dem Rückblick und der Erkenntnis, welchen Eindruck diese Platten hinterlassen haben. „You Forgot It in People“ wurde während der Quarantäne zwanzig Jahre alt – das lud Fans dazu ein, neu zu erleben, was diese Songs ihnen bedeuten, und brachte die Bandmitglieder dazu, wieder in Kontakt zu treten. „Es sollten keine neun Jahre werden“, sagt Gründungsmitglied Kevin Drew in einem Gespräch mit ROLLING STONE. „Ich glaube, was wir mit der Pandemie durchgemacht haben, und dann dieses langsame Zurückkämpfen und Rausgehen und ‚You Forgot It in People‘ zu ehren – das hat Newfeld wieder in unsere Welt geholt.“

Alte Freunde kehren zurück

„Remember the Humans“ zog auch Mitglieder zurück ins Boot, die eine Weile außen vor waren. Feist und Hannah Georgas sind auf dem Album vertreten, ebenso Lisa Lobsinger, die bereits bei Songs wie „Texico Bitches“ und „All to All“ von 2010 dabei war. „Lisa war eine Weile weg, und dann kam sie mit einem Song zurück, den sie während einer Meditation eines Abends geschrieben hatte – in dem Gefühl, es sei ein Broken-Social-Scene-Song. Sie schrieb uns einen Brief“, erinnert sich Drew. „Es war für uns alle unbestreitbar, dass wir diesen Song auf die Platte wollten, weil wir Lisa zurückwollten. Wir wollten sie zurück in unserem Leben. Und wir wollten ihr zeigen, dass sie immer willkommen ist. Immer.“

Genau das lässt das Album anfühlen wie eine riesige, lang laufende Hausparty, die wieder anlässt – alle kennen die Räume, alle freuen sich auf das Wiedersehen. Songs wie „The Call“ und „Not Around Anymore“ sind schwellende, orchestrale Arrangements voller Klänge und Menschen. Und doch trägt die Platte eine tiefe Traurigkeit in sich: Trotz der Fähigkeit, nach so langer Zeit zueinander zurückzufinden, ist nichts mehr ganz wie früher. Trauer zieht sich durch das gesamte Album – Drew und Newfeld verarbeiteten beide etwa zur gleichen Zeit den Tod ihrer Mütter, aber das Album beschäftigt sich auch mit übergreifenden Gedanken über Verlust, Nostalgie und das Weitergehen. „Du lebst. Du bist in deinen Fünfzigern. Du trägst viel Trauer, weil Menschen gehen“, sagt Drew. „Und dann gibt es Menschen in deinem Leben, die sich für die Flasche entschieden haben, für die Drogen, für eine Opferkultur, für die Idee, neu geboren zu werden, ohne wirklich zu verstehen, wer sie überhaupt waren.“

Dazu kamen die größeren, makroskopischen Ängste unserer Zeit. „Remember the Humans“ berührt Themen rund um KI und Technologie und was das für menschliche Beziehungen und Kreativität bedeutet. (Der Text der ersten Single „Not Around Anymore“ lautet: „There’s no need to cry here anymore / To reach outside here anymore / To redefine here anymore / ‚Cause it’s all gone away / Guess it’s called the times.“) In den Sessions diskutierten die Musiker diese Fragen immer wieder, während sie das Album zusammensetzten. „Wenn wir uns anschauen, was wir 2002 mit ‚You Forgot It in People‘ gesagt haben, dann würde die KI-Version dieser Platte heute ‚Remember the Humans‘ heißen“, sagt Drew. „Es ist wirklich, wirklich einfach, in ein Gespräch über Kommunikation und Information zu gleiten, darüber, wie wir alle auf der Defensive sind, wie wir alle reflexartig reagieren und wie das Verständnis füreinander eigentlich kein Teil unserer sozialen Kultur mehr ist. Also wurde der Titel zum Slogan für: ‚Wir sind noch hier, und die echte Umarmung existiert immer noch.’“

Kompromisse im Kollektiv

Trotzdem war es nicht immer leicht, all diese Ideen zusammenzubringen. Bei einer Band in der Größe von Broken Social Scene gibt es immer ein gewisses Maß an Kompromissen und gegenseitigem Nachgeben, egal wie utopisch und verbunden sie klingen mögen. „Ich glaube, es gab eine gewisse Zurückhaltung bei unserer Rückkehr, weil wir alle wissen, dass wir gleich in die Welt des Kompromisses eintauchen, in die Welt, in der man die Kontrolle abgibt“, sagt Drew. „Und diese Band lehrt einen so viel darüber, dass man nicht wirklich lebt, wenn man alles kontrolliert. Aber es ist schwierig, weil wir in unserem eigenen Leben so viel Zeit haben, in der wir die Kontrolle behalten. Wir müssen keine Kompromisse machen. Wenn man zu Social Scene zurückkommt, geht das nicht. Man muss den Instinkten der anderen Raum lassen.“ Genau das hat der Band immer wieder funktioniert. Die Musiker wurden daran ständig erinnert, während sie zusammenarbeiteten und über die Alchemie nachdachten, die sie hierher gebracht hat.

„Als du ein Kind warst, hast du dich nach dem Schmerz gesehnt“, sagt Drew. „Du wolltest wissen, was du auf dem Bildschirm siehst, was du liest, was du hörst. Du wolltest verstehen, was das ist. Eines der Dinge, das dich im Sinne dieses jugendlichen Herzschlags geerdet hält, ist der Moment, wenn du auf Dinge zurückblickst, die du erschaffen hast und zu denen Menschen noch heute eine Verbindung spüren. Das bedeutet, dass du einen echten, menschlichen Moment eingefangen hast.“

Die Songs beweisen es, zwei Jahrzehnte später noch immer ungebrochen stark: „Anthems for a Seventeen-Year-Old Girl“ ist längst ein allgegenwärtiger Klassiker, auf TikTok und in Memes verbreitet, und wurde auch von der Trans-Community als Song der Reflexion angenommen, während „Lover’s Spit“ in Filmszenen und Lorde-Lyrics verewigt wurde. Andere, wie „Almost Crimes“ oder „Guilty Cubicles“, hallen noch immer tief verwurzelte Gefühle wider, selbst wenn manche von ihnen wortlose Skizzen sind. (Drew lacht bei einer Erinnerung: „Ich erinnere mich, wie ich mit einem Herrn von Wilco in Spanien bei Primavera seitlich der Bühne stand. Vor uns 10.000 Menschen, und er beugte sich zu mir und sagte: ‚Mach dich bereit, es ist das schönste Gefühl der Welt. Du liebst es doch bestimmt, wenn alle deine Songs mitsingen.‘ Und ich drehte mich um und sagte: ‚Wir murmeln auf unseren Platten eigentlich ziemlich viel.’“)

Schmerz und Schönheit des Lebens

„Remember the Humans“ ist direkter und sprachgewandter, mit ausgearbeiteten Lyrics – und spricht dennoch ein ganz bestimmtes Gefühl an, feiert Erfahrung und das Vergehen der Zeit. Manches schmerzt – ein Großteil des Albums scheint zu fragen: „Was haben wir gewonnen? Was haben wir verloren?“ „Think of You“ etwa ringt mit dem Gedanken, loszulassen und weiterzugehen. „Alle haben es irgendwie meiner Mutter zugeschrieben, was nicht falsch war“, erinnert sich Drew. „Aber es ging auch um den Verlust, einfach an jemanden zu denken – jemanden in deinem Leben, mit dem du nicht zusammen sein konntest, jemanden, der dir wehgetan hat. Und ich merkte, dass ich mich einfach auf Schlichtheit bezog, auf das Nachdenken an jemanden und das Grübeln über verlorene Liebe. Und das sind all diese Songs: die Dinge, von denen du glaubst, du hast sie überwunden – aber du überwindest sie nie wirklich.“

Am Ende des Albums mag jeder zugeben, ein wenig gebrochen zu sein und mitgenommen – aber auf diese schöne Art, die nur das Leben selbst hervorbringt. Dieses stille Gefühl hat Broken Social Scene von Anfang an begleitet, und daran hat sich nichts geändert, egal wie viel Zeit vergeht. Das werden sie ihren Fans weiter mitgeben. „Du trägst eine absolute Verantwortung gegenüber dem Zuhörer, die schönste, abenteuerlichste Musik zu machen, die möglich ist“, sagt Drew. „Wenn dir das gelingt, kann es – selbst in den kleinsten Wellen – dazu beitragen, dass sie weitermachen.“