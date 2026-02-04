Broken Social Scene kehren mit erstem neuen Album seit 2017 zurück

Die kanadischen Indie-Rock-Ikonen Broken Social Scene kehren diesen Frühling zurück, und das keinen Moment zu früh. Die vielköpfige Band aus Toronto gab heute bekannt, dass ihr sechstes Studioalbum „Remember The Humans“ am 8. Mai auf ihrem eigenen Label Arts and Crafts erscheinen wird.

Es ist ihr erstes Album in voller Länge seit fast einem Jahrzehnt, und wenn man nach der ersten Single „Not Around Anymore“ geht, wird es wieder jede Menge von der benommenen Zuversicht und chaotischen Freude bieten, die Broken Social Scene besser beherrschen als jeder andere.

Die Credits für „Remember the Humans“ zeigen, dass auf diesem Album viele bekannte Gesichter aus dem erweiterten BSS-Universum zu finden sind, darunter Sänger Kevin Drew, die Gitarristen/Multi-Instrumentalisten Charles Spearin, Brendan Canning, Sam Goldberg, Andrew Whiteman und Jimmy Shaw, Schlagzeuger Justin Peroff, Posaunist Evan Cranley und viele mehr, sowie Gesangsbeiträge von Feist, Amy Millan, Lisa Lobsinger, Ariel Engle und Hannah Georgas. Mit anderen Worten: Es handelt sich um eine echte Broken Social Scene-Reunion.

Endlich arbeiten Broken Social Scene wieder mit David Newfeld

Der Name, der bei langjährigen Fans die größte Aufmerksamkeit erregen wird, ist der des Produzenten David Newfeld, der maßgeblich an der Studioalchemie beteiligt war, die zu den beiden besten Alben der Band führte, „You Forgot It in People“ aus dem Jahr 2002 und „Broken Social Scene“ aus dem Jahr 2005. Das sind großartige Neuigkeiten für alle, die den überladenen, unbändigen, transzendenten Rocksound schätzen, den Broken Social Scene in den 2000er Jahren unter der Leitung von Newfeld erreicht haben.

In einer Pressemitteilung, die der Ankündigung beigefügt ist, heißt es, dass Newfeld und Drew nach vielen Jahren ohne Kontakt kürzlich wieder miteinander in Verbindung getreten sind und dass beide während der Arbeit an „Remember the Humans“ ihre Mütter verloren haben.

Der Produzent wird mit den Worten zitiert: „Unsere Mütter hätten gewollt, dass wir das tun und es nach 20 Jahren, in denen wir nicht zusammengearbeitet haben, richtig machen.“

Broken Social Scene haben seit „Hug of Thunder“ aus dem Jahr 2017 kein Album mehr veröffentlicht; ihr jüngstes Projekt waren zwei EPs aus dem Jahr 2019. Als diese EPs herauskamen, sagte Drew gegenüber Rolling Stone, dass er bereits neue Musik im Kopf habe: „Es gibt ein nächstes Album. Es gibt eine Mission: die Dinge ein wenig zu entschärfen und zu den Wurzeln zurückzukehren, wo alles begann.“ Sieben Jahre später scheint dies nun Wirklichkeit zu werden.

Die Band hat außerdem eine Sommertournee mit den eng verbundenen Bands Metric und Stars angekündigt. Die „All the Feelings Tour“, die laut Versprechen „eine Feier der lebenslangen Freundschaft und kreativen Gemeinschaft zwischen den Legenden aus Toronto“ sein wird, beginnt Anfang Juni in Austin, Texas, und endet zwei Monate später in ihrer Heimat Ontario.