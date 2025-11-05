Es war das Ende – das Ende der Siebzigerjahre – und alle waren mehr als nur ein bisschen ungeduldig, endlich mit dem zu beginnen, was als Nächstes kommen würde. In musikalischer Hinsicht begann das neue Jahrzehnt, als hätte jemand eine Startpistole abgefeuert.

Es passt, dass „London Calling“ von The Clash, das auf unserer Liste der besten Alben von 1980 auf Platz eins steht, auch auf Platz eins unserer Liste der besten Alben des Jahres 1980 steht. Wenn man sich die Alben anhört, die auf der Liste danach kommen, spürt man deutlich, wie die Vergangenheit hinter sich gelassen wird, um die Zukunft zu erfinden. Jeder Musikstil fragmentierte sich und entwickelte sich auf eine Weise, die noch wenige Jahre zuvor kaum vorstellbar gewesen wäre. Insbesondere Punk und New Wave, die sich zu Synth-Pop, Post-Punk, Goth, der New-Romantic-Bewegung, dem Two-Tone-Ska-Revival, den Anfängen des Indie-Rock und vielem mehr entwickelten. Funk und Disco wurden gestrafft. Metal wurde härter, schneller und schärfer. Rap wurde geboren.

Unterdessen waren die klassischen Künstler, die Rock, Country und R&B geprägt hatten, weiterhin erfolgreich, indem sie entweder auf die Veränderungen um sie herum reagierten (Pete Townshend, Genesis), ihren Prinzipien treu blieben (Van Morrison, Neil Young) oder noch seltsamer wurden als in den Siebzigern (Bob Dylan).

Das Ergebnis war wohl das beste Jahr für großartige Alben aller Zeiten. Wenn man am 8. Oktober 1980 in einen Plattenladen ging und nur genug Geld für eine Platte hatte, stand man vor einer schwierigen Entscheidung, denn Prince‘ „Dirty Mind“ (Nummer drei) und Talking Heads‘ „Remain in Light“ (Nummer vier) kamen beide am selben Tag heraus. Diese Art von Konsumkrise kam 1980 ständig vor. Der 18. Juli war ein besonders harter Tag für mürrische Punkfans, die sich zwischen „Crocodiles“ von Echo and the Bunnymen (Platz 72) und „Closer“ von Joy Division (Platz 10) entscheiden mussten. Headbanger hatten es am 14. April schwer, dem Tag, an dem Iron Maidens selbstbetiteltes Debütalbum (Platz 41) sowie „British Steel“ von Judas Priest (Platz 18) erschienen.

Es war wirklich schwer, unsere Liste auf 80 Titel zu reduzieren (sorry, „Making Movies“ von Dire Straits und „Give Me the Night“ von George Benson). Aber es war eine Freude, so viele großartige, bahnbrechende Musikstücke wiederzuentdecken.

Hier geht’s los: