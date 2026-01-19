Brooklyn Beckham: „Meine Eltern ruinieren meine Ehe!“

Brooklyn Beckham hat erklärt, dass er kein Interesse daran habe, sich mit seinen Eltern David und Victoria Beckham zu versöhnen. Er wirft ihnen vor, versucht zu haben, seine Beziehung zu Ehefrau Nicola Peltz „endlos zu ruinieren“, ihre Hochzeit sabotiert und die mediale Darstellung des familiären Zerwürfnisses kontrolliert zu haben.

„Ich habe jahrelang geschwiegen und alles getan, um diese Angelegenheiten privat zu halten“, schrieb Brooklyn am Montag in einer Reihe von Instagram-Storys.

„Leider sind meine Eltern und ihr Team weiterhin an die Presse gegangen, sodass mir keine andere Wahl blieb, als für mich selbst zu sprechen. Und die Wahrheit über zumindest einen Teil der gedruckten Lügen zu sagen. Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert. Und ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein.“

Öffentlicher Familienkonflikt

Brooklyns offener Beitrag ist die jüngste Eskalation in dem inzwischen sehr öffentlichen Streit zwischen dem 26-Jährigen und seinen britischen Superstar-Eltern. Der Konflikt zeigte sich unter anderem darin, dass Familienmitglieder bei wichtigen Ereignissen des jeweils anderen fehlten. Sich gegenseitig in sozialen Medien blockierten. Und Gerüchte über juristische Schritte kursierten.

ROLLING STONE hat eine Stellungnahme von einem Vertreter der Familie Beckham angefragt.

Der angehende Koch brachte den Beginn des tiefgreifenden Zerwürfnisses mit seiner Hochzeit mit Peltz im April 2022 in Palm Beach in Verbindung. Wochen vor der aufwendigen Feier, deren Kosten auf über drei Millionen Dollar geschätzt wurden, behauptete Brooklyn, seine Eltern hätten ihn „wiederholt unter Druck gesetzt und versucht, mich zu bestechen, damit ich die Rechte an meinem Namen abgebe. Sie bestanden darauf, dass ich vor dem Hochzeitstermin unterschreibe, weil dann die Vertragsbedingungen in Kraft getreten wären. Mein Zögern beeinträchtigte die Auszahlung. Seitdem behandelten sie mich nie wieder gleich.“

Vorwürfe rund um die Hochzeit

Brooklyn behauptete außerdem, seine Mutter Victoria, die als „Posh“ mit den Spice Girls berühmt wurde und später eine erfolgreiche Modedesignerin wurde, habe die Anfertigung von Peltz’ Brautkleid „in letzter Minute abgesagt. Und sie gezwungen, dringend ein neues Kleid zu finden“. Am Tag der Hochzeit habe Victoria das frisch vermählte Paar zudem „gedemütigt“, indem sie den ersten Tanz von Brooklyn und Peltz „an sich gerissen“ habe.

Auch seinem Vater David warf Brooklyn vor, die Versuche des Paares ignoriert zu haben, anlässlich seines 50. Geburtstags im vergangenen Mai „qualitative Zeit“ miteinander zu verbringen. „Er lehnte all unsere Versuche ab, es sei denn, es handelte sich um seine große Geburtstagsparty mit hundert Gästen und Kameras an jeder Ecke“, schrieb Brooklyn.

„Als er schließlich zustimmte, mich zu sehen, geschah das unter der Bedingung, dass Nicola nicht eingeladen war. Das war ein Schlag ins Gesicht. Später, als meine Familie nach Los Angeles reiste, weigerten sie sich komplett, mich zu sehen.“

„Marke Beckham kommt zuerst“

„Meine Frau wurde von meiner Familie durchgehend respektlos behandelt, egal wie sehr wir versucht haben, als Einheit zusammenzukommen“, fügte Brooklyn hinzu. „Meine Familie stellt öffentliche Promotion und Werbeverträge über alles. Die Marke Beckham kommt zuerst. Familiäre ‚Liebe‘ wird daran gemessen, wie viel man in sozialen Medien postet oder wie schnell man alles stehen und liegen lässt, um für ein Familienfoto zu erscheinen – selbst wenn das auf Kosten unserer beruflichen Verpflichtungen geht.“

Brooklyn erklärte zudem, er habe den Großteil seines Lebens unter massiver Angst gelitten. Seit er jedoch „Abstand von meiner Familie“ genommen habe, sei diese Angst verschwunden. Er habe dadurch „Frieden und Erleichterung“ gefunden.