Sängerin und Unternehmerin Victoria Beckham, die am 17. April 50 Jahre alt wurde, ging am 20. April ihre Geburtstagsfeier in einem Londoner Club inklusive prominenter Gästeliste an. Neben ihren Spice-Girls-Kolleginnen hatte sich unter anderem auch Schauspieler Tom Cruise dort eingefunden. Letzterer war es auch, der sich wohl mit der Girl-Group ein Battle um die beste Performance liefern wollte.

Wer hatte die besseren Moves drauf?

Tom Cruise, der dafür bekannt ist, seine Filmstunts selbst durchzuführen, bewies wohl auf der Geburtstagsparty einmal mehr seine Fitness. Da es keine Fotos vom Event gibt – Kameras waren verboten – muss sich dabei auf die Erzählungen von vor Ort berufen werden. So weiß „Daily Mail“ zu berichten, dass der „Mission Impossible“-Darsteller bei der Party seine Breakdance-Moves auspackte und die Tanzeinlage mit einem Spagat abschloss.

Mit dieser Darbietung stellte er wohl selbst die Spice-Girls-Performance in den Schatten. Victoria Beckmann und ihre Band gaben nämlich ihren Song „Stop“ live zum Besten.

Dieser Mini-Überraschungsauftritt kam allerdings mit etwas weniger Körpereinsatz daher, wie ein Mitschnitt von Ehemann David Beckmann zeigte. Für diesen wurde anscheinend trotz Filmverbot eine Ausnahme gemacht, weshalb der Spice-Girls-Part zumindest im Internet abgefeiert werden kann. Bei Instagram teilten sowohl Victoria als auch David Beckmann die Gesangseinlage.