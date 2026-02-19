Brothers in Arms: Die 12 stürmischsten Geschwisterrivalitäten des Rock

Es gibt viele Metaphern, um eine Rockband und ihre Mitglieder zu beschreiben: Sie sind ein künstlerisches Kollektiv, ein Unternehmen, eine Straßengang. Aber eine der beständigsten lautet: Eine Rockgruppe ist eine Familie. Und so ist es kein Zufall, dass Rock ’n’ Roll zahlreiche Musiker kennt, die tatsächlich blutsverwandt sind. Es kann schwer sein, Befehle von seinem Bruder zu schlucken, selbst wenn er ein Genie ist – deshalb sind die streitlustigsten Rockbands jene mit zwei Brüdern, die aneinandergeraten. Wie der berühmte Rockkritiker Leo Tolstoi beobachtete: „Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich.“

Die Everly Brothers: Don Everly vs. Phil Everly

Mit ihren ineinander verschlungenen Country-Harmonien konnten keine Brüder einander näher klingen. Doch als ihre Karriere in den Sechzigern verblasste, wuchs die Spannung zwischen Don und Phil Everly stetig.

Es half natürlich nicht, dass beide von Amphetaminen abhängig wurden. Die Everly Brothers trennten sich schließlich während eines Konzerts 1973 im Freizeitpark Knott’s Berry Farm in Buena Park, Kalifornien. Phil zerstörte seine Gitarre und stürmte von der Bühne; Don sagte der verblüfften Menge, das Duo habe sich aufgelöst, und beendete die Show allein.

In den folgenden zehn Jahren sprachen die beiden Brüder nur ein einziges Mal miteinander – bei der Beerdigung ihres Vaters. (Phil starb im Januar 2014.)

The Kinks: Ray Davies vs. Dave Davies

Die Schlachten zwischen Dave Davies (Gründer und Leadgitarrist der Kinks) und Ray Davies (Hauptsänger und Songwriter) sind legendär: auf der Bühne, hinter der Bühne, im Studio, auf den Rücksitzen von Autos. Ray wirft Dave Curry an den Kopf, um einen Punkt zu unterstreichen. Dave gerät in einen hitzigen Streit mit Ray und kassiert am Ende ein blaues Auge, als er den Schlagzeuger zurechtweist, weil er nicht seine Seite ergreift.

„Nichts Gutes ist je ohne irgendeine Art von Kampf passiert“, sagte Dave. „Mit den Jahren wurden die Auseinandersetzungen größer, die Schlachten brutaler, die Psychospielchen intensiver, seltsamer, und die Tiefpunkte viel tiefer.“ Ob die beiden ihre Differenzen für eine Reunion-Tour beiseitelegen können, war in den vergangenen Jahren Gegenstand Dutzender Nachrichtenmeldungen.

The Bee Gees: Barry Gibb vs. Robin Gibb

Die Bee Gees waren eine der langlebigsten Familienbands überhaupt, mit einer Karriere von 1958 bis 2003. „Robin war mir gegenüber sehr konkurrenzorientiert“, sagte Frontmann (und ältester Bruder) Barry. In den frühen Jahren der Gruppe konkurrierten die beiden um die Rolle des Leadsängers.

Als Barry diesen Kampf gewann, verließ Robin die Gruppe für eine Solokarriere. Er veröffentlichte schließlich sechs Soloalben vor seinem Tod 2012, hatte seinen größten Erfolg jedoch als Backgroundsänger hinter Barry. Was die Brüder nach Jahren der Entfremdung wieder verband: der Tod von Maurice Gibb (Robins Zwillingsbruder). „Als wir Mau verloren, sind Robin und ich wieder etwas näher zusammengerückt“, sagte Barry.

Creedence Clearwater Revival: John Fogerty vs. Tom Fogerty

Tom Fogerty war der ursprüngliche Leadsänger der Band. Doch als sie Creedence Clearwater Revival hieß, war sein jüngerer Bruder John der alleinige Sänger und Songwriter. Dass John weitaus talentierter war als Tom, hinderte die Degradierung nicht daran, zu schmerzen.

„Es ist eine unnatürliche Situation, wenn dein jüngerer Bruder die Gruppe anführt, in der du bist“, sagte Tom. In einem wütenden Brief an John schrieb er: „Du hast mir (oder Doug oder Stu) in der Öffentlichkeit nie Anerkennung gegeben.“ Die Verbitterung wuchs nur noch, nachdem Tom die Band verlassen hatte – Jahrzehnte später mussten Freunde John anflehen, Toms Sterbebett zu besuchen.

The Allman Brothers Band: Duane Allman vs. Gregg Allman

Über Jahrzehnte spielte Gregg Allman in der Allman Brothers Band als der einzige Allman-Bruder: Sein älterer Bruder Duane starb 1971 bei einem Motorradunfall. Doch als beide noch lebten, ließ Duane seinen jüngeren Bruder nie vergessen, wer das Sagen hatte.

Als Kinder mit einem Limonadenstand ließ er Gregg die Arbeit machen; als Gregg kurz vor der Einberufung stand, überzeugte Duane ihn, sich eine Kugel in den Fuß zu jagen. Und als Gregg zögerte, mit ihm eine Band zu gründen, wusste Duane, wie er ihn reizen konnte: „Du kannst hier heulend abhauen“, sagte Duane zu ihm. „Wenn du es nicht versuchst, nenn dich nicht meinen Bruder.“

The Jackson 5: Jermaine Jackson vs. Michael Jackson

Jermaine Jackson hatte stets das Gefühl, der Superstar-Status, den sein jüngerer Bruder Michael erreichte, hätte ihm zustehen können und sollen. Der Höhepunkt dieses Grolls: Jermaines Single „Word to the Badd!!“ von 1991, in der er Michael wegen seiner zahlreichen Schönheitsoperationen angriff.

„Michael und ich haben uns nie bekriegt“, behauptete Jermaine. „Der einzige Grund, warum ich dieses Lied geschrieben habe – und es kam aus tiefstem Herzen –, war, meinem kleinen Bruder zu helfen, wieder einen Bezug zur Realität zu bekommen.“ Michael wiederum soll Jermaines Solokarriere sabotiert haben. Laut Plattenmanager Clive Davis hielt Michael den Produzenten Kenneth „Babyface“ Edmonds absichtlich so beschäftigt, dass er kein Jermaine-Album produzieren konnte.

