The Everly Brothers: Die 12 besten Songs

Phil und Don Everly, geboren 1939 bzw. 1937, waren die Söhne des Country-Western-Duos Ike und Margaret Everly und begannen bereits im Alter von sieben Jahren, im Country-Radio zu spielen.

Die Everly Brothers nahmen zwischen 1957 und 1962 15 Top-Ten-Hits auf und produzierten eine atemberaubende Mischung aus Appalachen-Harmonien und Rock ‚n‘ Roll, die die Beatles, Simon & Garfunkel und die Rolling Stones beeinflusste.

Wir haben unsere Playlists durchforstet und den legendären Session-Musiker Waddy Wachtel, der 1972 zur Everly-Band stieß, um Rat gefragt, um eine Liste der besten Aufnahmen der Band aus ihrer gesamten Karriere zusammenzustellen. Von großen Hits bis hin zu unterschätzten Deep Cuts.

„Bye Bye Love“ (1957)

„Bye Bye Love“ war bereits von 30 Künstlern abgelehnt worden, als der Songwriter Boudleaux Bryant es den Everlys vorspielte, die kurz zuvor einen Vertrag bei Cadence Records in Nashville unterschrieben hatten. Ihre Aufnahme wurde bald ein Nummer-2-Pop-Hit und ein Nummer-1-Country-Hit.

„Archie Bleyer [Eigentümer von Cadence, dem Label der Everly Brothers] war aus New York angereist und wollte wissen, was sich die Jungs von der ganzen Sache erhofften”, erzählte Wesley Rose, Musikverleger und Manager der Gruppe, 1986 dem Rolling Stone. „Don sagte: ‚Wir hoffen, dass die Platte gut genug läuft. Damit ich mir einen neuen Koffer für meine Gitarre kaufen kann.‘ Er hat mehr erreicht als nur einen neuen Koffer für seine Gitarre.“

„Wake Up Little Susie“ (1957)

Der erste Nummer-1-Hit der Everlys hat eine urkomische Prämisse. Ein Teenager-Paar sieht sich einen langweiligen Film an. Schläft ein. Wacht um 4 Uhr morgens auf. Und gerät in Panik, weil es nicht weiß, was es seinen Eltern sagen soll.

Das mag harmlos klingen. Aber der Song wurde in Boston wegen anzüglicher Texte verboten. Die Aufnahme begeisterte Felice Bryant, die den Song gemeinsam mit ihrem Ehemann Boudleaux geschrieben hatte.

„Was aus ihren Mündern kam, war wie reiner Honig. Alles, was sie mit ihren Stimmen sangen, schien sich wie Vanillepudding zu vermischen. Ich glaube, sie könnten mir sogar das Telefonbuch vorsingen. Die Harmonie war unglaublich.”

„All I Have to Do Is Dream” (1958)

Phil Everly bezeichnete diese wunderschöne, eindringliche Ballade (ebenfalls geschrieben von Felice und Boudleaux Bryant) als einen der wichtigsten Songs, die seine Gruppe je aufgenommen hat. Und es ist leicht zu verstehen, warum.

„Die Band spielt sehr leise. Ihre Stimmen, dieser wunderschöne, wunderschöne Refrain. Fast mystisch“, sagte Keith Richards einmal. „‚Dream, dream dream …‘ gleitet zwischen Unisono und Harmonie hin und her. Diese Jungs haben jede Menge Bluegrass in sich.“

Der Song hatte ein endloses Leben und landete 1963 (von Richard Chamberlin), 1970 (von Glen Campbell) und 1981 (von Andy Gibb und Victoria Principal) in den Charts. Aber die definitive Version wird immer die der Everlys bleiben.

„Lightning Express“ (1958)

Nach einer unglaublichen Reihe von Singles, darunter „Bye Bye Love“ und „Wake Up Little Susie“, erfüllten die Everly Brothers ihren Vertrag mit Cadence Records mit einem mutigen Schritt. Songs Our Daddy Taught Us (der Vater der Everlys, Ike, war ein versierter Sänger und Gitarrist, der zusammen mit ihrer Mutter Margaret in einem Country-Duo spielte).

Das Highlight ist „Lightning Express“. Eine lange, herzzerreißende Ballade über einen mittellosen Jungen, der in einen Zug steigt, um seine sterbende Mutter zu besuchen. Die Everlys scheuten sich, wie ihre Vorbilder, die Louvin Brothers, nicht, mit enger Harmonie eine erschreckende Einsamkeit zu evozieren.

„Take a Message to Mary“ (1959)

Dieser unterschätzte Minor-Hit ist eine traurige Ballade über einen Mann, der von seiner Geliebten getrennt wird, nachdem er durch einen unachtsamen Schuss lebenslänglich ins Gefängnis kommt. Die Band, die in dieser Zeit stets sparsame Arrangements verwendete, schlug mit einem Schraubenzieher gegen eine Colaflasche als Percussion.

„Ich glaube nicht an Perfektion”, sagt Waddy Wachtel, der 1972 als Gitarrist zur Band der Everly Brothers stieß und später mit allen von Warren Zevon bis Keith Richards zusammenarbeitete. „Aber diese Platte kommt dem perfekten Harmoniegesang so nahe wie keine andere zuvor. Ich glaube, dass jedes Wort und jede Silbe so perfekt ist, wie es menschlich – oder in ihrem Fall unmenschlich – möglich ist. Denn ich glaube, dass Menschen niemals so gut singen könnten. Es ist eine wundersame Platte.“

„Cathy’s Clown“ (1961)

Nach einem Vertragsstreit verließ die Band Cadence Records und unterschrieb bei Warner Bros. Die erste Single war der selbstgeschriebene Trennungssong „Cathy’s Clown“. Er verkaufte sich mehr als zwei Millionen Mal, war fünf Wochen lang auf Platz eins. Und wurde ihr meistverkaufter Song aller Zeiten. Dieser Live-Clip zeigt sie bei der Aufführung des Songs im britischen Fernsehen, begleitet von den Crickets.

