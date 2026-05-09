Die Oasis-Doku, die Liam Gallagher nie wollte, hat nun einen Termin

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Von Liam Gallaghers kategorischer Absage zur offiziellen Ankündigung – das ist ein weiter Weg. 2024 schrieb der Musiker auf X: „Über diese Band ist schon genug geredet worden, es wird Zeit zu rocken und zu rollen, nicht zu labern und zu streiten.“ Wie sich herausstellt, haben sie für beides Zeit gefunden: Steven Knights noch titellosem Oasis-Dokumentarfilm kommt offiziell am 11. September in ausgewählte Kinos.

„Ich kann es kaum erwarten, dass die Welt diesen Film sieht“, erklärte Knight in einem Statement. „Ich glaube, er fängt den Geist und die Emotion eines globalen Kulturmoments ein und wird dem Witz und dem Genie zweier außergewöhnlicher Menschen gerecht. Ich wollte die Geschichte der Brüder und der Band erzählen – aber genauso wichtig ist die Geschichte der Fans, deren Leben die Musik berührt und manchmal für immer verändert hat. Es ist auch die Geschichte davon, wie Musik und Songwriting Generationen, Kulturen und Länder zusammenbringen kann – und uns in einer Zeit der Feindseligkeit und Spaltung einen Grund zur Hoffnung gibt.“

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Die von Knight produzierte und von Dylan Southern sowie Will Lovelace inszenierte Doku wird Interviews mit sowohl Liam als auch Noel Gallagher enthalten – ihr erstes gemeinsames seit mehr als zwei Jahrzehnten. Im Mittelpunkt des Films steht ihre Reunion-Tour Oasis Live ’25: 41 Konzertauftritte, die erste gemeinsame Tour seit 2009, zwischen Juli und November 2025.

Knight über die Gallaghers

„Die liefern ein Zitat nach dem anderen, die sind einfach so witzig“, sagte Knight zuvor über die Interviews mit den Gallagher-Brüdern für den Dokumentarfilm. In einem Gespräch bei „Project Big Screen“ bezeichnete der Produzent den Film als „phänomenal“ und ließ durchblicken, dass bereits eine Version existiert, die ambitionierte vier Stunden lang ist.

Nachdem die endgültige Fassung in den Kinos angelaufen ist, wird die Oasis-Doku auf Disney+ und Hulu zu sehen sein.