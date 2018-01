Bruce Dickinsons Autobiografie: Dies sind die Lese-Termine des Iron-Maiden-Sängers

Bruce Dickinson kommt für zwei Termine nach Deutschland, um seine Memoiren vorzustellen. In „What Does This Button Do?: Die Autobiografie“ erzählt der Musiker von seinem Auftstieg mit Iron Maiden zu Legenden des Metal, seiner Krebserkrankung, berichtet aber auch Anekdoten von seinem zweiten Leben als Pilot.

Am Dienstag, den 23.01.2018, liest er in Berlin. Nach Köln kommt der 59-Jährige am 14.03.2018. Die deutschen Textstellen wird Schauspieler und Hörbuchsprecher Gerd Köster lesen.

Tickets für die Deutschlandpremiere im Admiralspalast (Beginn: 20 Uhr) gibt’s u.a. bei eventim und koka36. Moderiert wird der Abend von Radio-Eins-Musikchefin Anja Caspary.

Die Lesung in der Stadthalle Köln-Mülheim beginnt um 21 Uhr, Moderator ist Philipp Schwenke (NEON Magazin, Capital).