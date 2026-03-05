Exklusiv: Beach-Boys-Mitglied Bruce Johnston wirft nach 61 Jahren hin

Beach-Boys-Mitglied Bruce Johnston – der 1965 zur Band stieß, als Brian Wilson die Bühne gegen das Studio tauschte – verlässt die Tourband nach knapp sechs Jahrzehnten und rund 6.000 Konzerten. Damit bleibt Mike Love als letzter Musiker der klassischen Ära in der Tourbesetzung.

„Es ist Zeit für Teil drei meiner langen Musikkarriere!“, sagt Johnston dem ROLLING STONE in einem exklusiven Statement. „Ich kann ewig Songs schreiben – wartet nur, was noch kommt!!! Da mein größtes Talent neben dem Singen das Songwriting ist, wird es Zeit, das wieder ernst zu nehmen. Außerdem arbeite ich gerade daran, eine Karriere als Speaker aufzubauen – inspiriert unter anderem von Cary Grant, der nach seiner Filmkarriere einen ähnlichen Schritt gegangen ist. Mit großartiger Unterstützung von John Stamos bei der inhaltlichen Ausrichtung werde ich eigene Auftritte und Events bestreiten. Vielleicht singe ich dabei sogar ‚Disney Girls‘ und ‚I Write The Songs‘!“

„Ich freue mich darauf, die Beach Boys bei besonderen Anlässen zu begleiten – und wir sehen uns alle in der Hollywood Bowl, wenn wir den 250. Geburtstag unserer Nation feiern!!“, fährt er fort. „Das ist kein Abschied, wir sehen uns bald. Ich bin auf ewig dankbar, Teil des musikalischen Erbes der Beach Boys zu sein.“

Mike Loves Statement

Mike Love teilte dem ROLLING STONE sein eigenes Statement mit: „Bruce Johnston ist einer der größten Songwriter, Sänger und Keyboarder unserer Zeit. Wir hatten über viele, viele Jahre die Ehre, seine Performances und seine Beteiligung bei den Beach Boys zu erleben. Veränderung ist im Leben immer vorprogrammiert – heute befinden wir uns in einem Kapitel des Wandels, aber keinem des Endes. Bruce konzentriert sich auf das, was er so gut kann: Songwriting und Recording. Ich persönlich freue mich sehr darauf, in naher Zukunft mit Bruce im Studio zusammenzuarbeiten. Ich unterstütze Bruce aus vollem Herzen und bin absolut überzeugt, dass er großartige Musik produzieren wird. Ich bin froh, dass Bruce bei besonderen Anlässen und wenn sein Terminkalender es erlaubt zur Band stoßen wird – auch bei den Hollywood-Bowl-Shows anlässlich des 250. Geburtstags unserer großen Nation. Ich liebe und respektiere Bruce Johnston.“

In den vergangenen 28 Jahren – mit der bemerkenswerten Ausnahme der Reunion-Tour 2012 – war Johnston das einzige OG-Mitglied, das gemeinsam mit Love bei den Beach Boys auf Tour ging. Er schrieb außerdem mehrere Songs der Band, darunter „Disney Girls“, „Deirdre“ und „Tears in the Morning“. 1972 verließ Johnston die Gruppe kurzzeitig für eigene Projekte und schrieb in dieser Zeit Barry Manilows Riesenhit „I Write The Songs“. 1978 kehrte er zurück und blieb bis zu seinem letzten Gig mit den Beach Boys im Januar dieses Jahres.

Chris Cron als Nachfolger

Als sein Nachfolger in der Band übernimmt Chris Cron, ein außergewöhnlich talentierter Sänger, der die Beach-Boys-Tributeband Pet Sounds Live anführt. Wie im obigen Video zu sehen, gelingt es ihm, die klassischen Vocal-Parts der Beach Boys mit verblüffender Präzision nachzubilden. Seit Ende Februar ist er still und leise bei den Beach Boys eingestiegen, hat aber noch Gigs mit Pet Sounds Live gebucht, wenn die Beach Boys pause machen.

Gründungsmitglied Al Jardine tritt derweil weiterhin mit der ehemaligen Begleitband von Brian Wilson auf – mit einem Programm rund um das 1977er-Album „The Beach Boys Love You“. (Jardine hat die Gruppe in Pet Sounds Band umbenannt. Sie hat keine Verbindung zu Crons Pet Sounds Live Band.) Seit Juli 2025 spielen sie den Großteil von „The Beach Boys Love You“, und am 21. Februar führten sie das Album erstmals vollständig auf – bei einer Sondershow im United Theater on Broadway in Los Angeles. Der Höhepunkt war das Live-Debüt von „Let’s Put Our Hearts Together“, bei dem Marilyn Wilson – Brian Wilsons erste Ehefrau – ihren Part vom Album zum ersten Mal seit der Originalaufnahme vor 50 Jahren live sang.

Jardines Tournee geht weiter

Jardine und die Pet Sounds Band setzen ihre Tour am 11. April im Scottish Rite Auditorium in Collingswood, New Jersey, fort. Im Juni bringt er die Show nach Australien und Neuseeland.

Mike Loves Beach Boys kehren am 22. März beim SeaWorld in Orlando, Florida, auf die Bühne zurück. Termine sind bis August gebucht, darunter drei Abende in der Hollywood Bowl am Wochenende um den 4. Juli – bei denen Johnston als Gastauftritt eingeplant ist.