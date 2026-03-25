Das neueste Mitglied der Beach Boys wurde auf Instagram entdeckt

Anfang dieses Jahres erhielt Chris Cron – ein in Nashville ansässiger Sänger, der in der Beach-Boys-Tributeband Pet Sounds Live auftritt – einen Anruf von Beach-Boys-Musikdirektor Brian Eichenberger, der ihn fast sprachlos zurückließ. „Er sagte: ‚Bruce geht in Rente’“, erzählt Cron – gemeint ist Beach Boy Bruce Johnston, der 1965 zur Gruppe stieß und in 61 Jahren über 6.000 Shows mit ihr gespielt hat. „‚Und wir brauchen jemanden, der seinen Platz einnimmt. Hast du Interesse?‘ Das Angebot ergab für mich keinen Sinn.“

Für Eichenberger und den Rest der aktuellen Beach-Boys-Tourband unter Führung von Gründungsmitglied Mike Love ergab das Angebot durchaus Sinn. Crons Instagram-Feed ist voll mit viralen Videos, in denen er die Harmonien der Beach Boys aus ihrer Glanzzeit mit verblüffender Präzision nachbildet und den einzigartigen Vokalstil jedes einzelnen Mitglieds imitiert. Pet Sounds Live bringt dieselbe Hingabe an historische Perfektion auf Konzertbühnen im ganzen Land – und Cron bewies seinen Wert für die aktuelle Beach-Boys-Besetzung Ende letzten Jahres, als er kurzfristig für Christian Love an Gesang und Gitarre einsprang.

Doch er hatte nie damit gerechnet, mehr als ein kurzer Lückenbüßer zu sein – geschweige denn der dauerhafte Nachfolger eines Mitglieds aus der klassischen Ära, das auf „California Girls“ und „Pet Sounds“ zu hören ist. „Die Leute sagen: ‚Du bist bei den Beach Boys!’“, sagt Cron. „Und ich denke: ‚Na ja, ich bin gerade ein Tourmusiker bei dem, was die Band heute ist, also irgendwie schon.‘ Aber es fühlt sich einfach seltsam an… Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es macht einfach Spaß. Das stand nie auf meiner Rechnung.“

Aufgewachsen in Orange County

Der Weg zu diesem Moment begann vor vier Jahrzehnten in Orange County, Kalifornien, wo Cron in einem Haushalt aufwuchs, in dem die Beatles, Elton John und Steely Dan verehrt wurden. „Als Windows 95 rauskam, war ein körniges Musikvideo zu Weezers ‚Buddy Holly‘ dabei“, sagt er. „Und „The Blue Album“ erschien, als ich zwölf war. Das ist das erste Album, das ich wirklich als meines empfunden habe. Dann hatte ich einen Jugendpastor, der mich auf britischen Second-Wave-Ska brachte. In diesen Kram bin ich richtig eingetaucht.“

Im Jahr 2000 gründete Cron das Indierock-Projekt Mêlée, das schließlich einen Vertrag bei Warner Bros. unterzeichnete. Sie tourten viel, darunter zwei Sommer auf dem Vans Warped Tour, und veröffentlichten drei Alben – zunächst im Stil von Something Corporate, später dann „Elton John trifft Keane“, wie Cron es beschreibt. Doch er fand nie wirklich Fuß in einer Branche, die während ihrer gemeinsamen Zeit langsam starb. Das letzte Album der Band wurde in Amerika gar nicht erst veröffentlicht. „Wir haben es zurückgezogen und versucht, es bei anderen Labels unterzubringen, aber keiner biss an“, sagt er. „Ich war einfach erschöpft und ausgebrannt. Ich sagte den Jungs, dass ich aufhöre.“

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Cron war wenige Monate von seinem 30. Geburtstag entfernt, lebte noch bei seinen Eltern und war zutiefst unschlüssig, was seine Zukunft ohne die Band bringen würde. Er fand Arbeit bei Cold Stone Creamery und in einem Supermarkt, heiratete und beschloss schließlich, nach Nashville zu ziehen und neu anzufangen. Seine Frau arbeitete in einem Büro, während er ein Nachmittagsprogramm beim Nashville YMCA leitete und gelegentliche Bauarbeiten übernahm.

Paramore, Klempnerei und Neuanfang

Irgendwann stand er Paramores Hayley Williams gegenüber, während er Arbeiten in ihrer Küche erledigte. Jahre zuvor war Mêlée auf Tour gegangen, bei der Paramore als Vorband aufgetreten war. „Ich bin jetzt in ihrer Küche und mache Sanitärarbeiten und so“, sagt er. „Und ich sagte ihr: ‚Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber deine Band hat mal für uns gespielt.‘ Sie erinnerte sich tatsächlich und war total nett und herzlich. Wir haben über die guten alten Warped-Tour-Zeiten geredet.“

Cron und seine Frau bekamen einen Sohn, und eine Vollzeit-Musikkarriere erschien ihm weniger wichtig als ein geregeltes Einkommen für seine Familie. Er gab aber weiterhin Klavierstunden als Nebenverdienst und fand schließlich Auftragsarbeit beim israelischen Softwareunternehmen Simply. Deren Apps Simply Sing und Simply Guitar helfen jungen Musikerinnen und Musikern mithilfe von KI-Feedback beim Lernen. „Anstatt die Lizenzen für all diese Klassiker zu erwerben, was ein Vermögen gekostet hätte, haben sie sich entschieden, alles neu einzuspielen“, sagt Cron. „Also haben sie mich engagiert, um eine Reihe von Klassikern zu singen. Einer davon war ‚Wouldn’t It Be Nice‘.“

Cron kannte die großen Beach-Boys-Hits aus seiner Kindheit, hatte sich aber bis 2003 nicht intensiver mit ihrem Katalog beschäftigt – bis er während der Aufnahmen von Mêlée in den Tiny Telephone Studios in San Francisco auf die Box-Set-Ausgabe „Pet Sounds Sessions“ stieß. „Das war die Zeit, als wir alle iPods hatten – ich hab es auf meinen Computer gerippt und dann draufgespielt“, sagt er. „Das Set enthielt alle Instrumentalversionen und die A-cappella-Vokalspuren. Unser Produzent meinte: ‚Du musst dich da einfach reinfallen lassen.’“

Das virale Video, das alles veränderte

Was er dort hörte, verschlug ihm den Atem. „Sie gingen weit über das hinaus, was zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug, vielleicht noch ein Klavier hergeben“, sagt Cron. „Klarinette, Flöte, Glockenspiel und all das in einer Poprock-Produktion… Das war schlicht magisch.“

Zwei Jahrzehnte später, nachdem er „Wouldn’t It Be Nice“ für die Simply-Sing-App eingesungen hatte, kam ihm eine Idee. „Ich hatte keine Follower und wollte auch kein Influencer werden oder so“, sagt Cron. „Ich habe einfach irgendetwas gegen die Wand geworfen, um zu sehen, was hängen bleibt. Ich dachte: ‚Ich hab ja all diese Spuren für ‚Wouldn’t It Be Nice‘. Vielleicht stell ich einfach ein bescheuertes Video rein, wie man klingt wie die Beach Boys.’“

Er postete es am 13. April 2023. „Ein paar Stunden später hatte es etwa 10.000 Aufrufe – mehr als ich je hatte“, sagt Cron. „Als ich wieder reinschaute, waren es schon 40.000. Also rief ich meine Frau an und sagte ihr halb im Scherz: ‚Ich hab ein virales Video.’“

John Stamos und der entscheidende Kontakt

Das Video kam schließlich auf knapp zwei Millionen Aufrufe, und er legte viele weitere Beach-Boys-Videos nach. Ein Fan verlinkte John Stamos in den Kommentaren, und der folgte Cron daraufhin. „Ich schrieb ihm: ‚Hey, danke fürs Folgen’“, sagt Cron. „Er schrieb zurück, und wir haben einfach so hin und her geredet. Dann stellte er mich Brian Eichenberger vor, der etwa 20 Minuten entfernt wohnt. Wir haben Kaffee getrunken und uns sofort gut verstanden.“

Das Video zog auch die Aufmerksamkeit von Jeff Celentano auf sich, einem gelegentlichen Mitglied von Al Jardines Begleitband, der außerdem die Beach-Boys-Tributeband Good Vibrations leitet. Er lud Cron ein, sich ihm und seinem Mitstreiter Jason Brewer für ihr neues Tourprojekt Pet Sounds Live anzuschließen. Ihr Ziel war es, „Pet Sounds“ notengetreu zusammen mit Beach-Boys-Klassikern im Tributeband-Circuit aufzuführen.

„Ich habe sie über Instagram kennengelernt“, sagt Cron. „Die meinten: ‚Wir brauchen einen Bassisten.‘ Also kaufte ich mir einen Bass und lernte spielen. Ich hatte vorher schon Bass auf Demos gespielt, aber das war einfaches Punkzeug. Die Carol-Kaye-Parts zu lernen hat mich etwa einen Monat gekostet, und die ersten Shows waren für mich etwas holprig. Irgendwann hatte ich alles drauf und einfach auswendig.“

Unregelmäßige Jobs, zwei Kinder

Doch die Auftritte waren sporadisch, und Cron nahm weiterhin beliebige Gesangsaufträge an – darunter japanische Werbespots und Parts für schwedische House-DJs. Inzwischen hatten er und seine Frau zwei Kinder zu versorgen, und die unregelmäßigen Einnahmen bedeuteten, dass sie manche Monate 3.000 Dollar im Minus waren. Im nächsten Monat verdiente er dann genug für zwei.

Er blieb mit Eichenberger in Kontakt, der selbst kleine Kinder im selben Alter hatte – die Familien wurden eng befreundet. Im Frühjahr 2024 lud Eichenberger Cron und seine Familie zu einem Beach-Boys-Konzert in Kentucky ein. Cron durfte auf die Bühne und bei „Kokomo“ mitsingen, seine Kinder wurden hereingewunken, um bei „Barbara Ann“ zu tanzen – ganz wie die fiktive Tanner-Familie es 1988 in „Full House“ getan hatte.

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Auch Stamos, der seit 1985 gelegentlich bei Beach-Boys-Shows auftritt, blieb mit Cron in Verbindung. „Er liebt es, Menschen zusammenzubringen und zu helfen“, sagt Cron. „Ganz am Anfang, als wir miteinander redeten, fragte er mich: ‚Hast du eine Einladung zu meiner Geburtstagsparty bekommen?‘ Ich dachte: ‚Wovon redest du?‘ Meine Frau und ich sind dann zu seiner Party nach Kalifornien gefahren. Da waren noch ein paar andere Typen, auch Schlagzeuger, die er ebenfalls online kennengelernt hatte. Er gibt einfach gern zurück.“

Der Anruf, der alles änderte

Cron war davon ausgegangen, dass seine Kontakte zur Tourband der Beach Boys auf kleine Gastauftritte wie den in Kentucky beschränkt bleiben würden – bis sie ihn im November 2025 baten, bei Shows in Florida, darunter eine Reihe im Epcot Center, für Christian Love an Gitarre und Gesang einzuspringen. „Ich habe die Familie mitgenommen und wir sind nach Disney World gefahren“, sagt Cron. „Es war ein surreales Erlebnis. Bruce war dabei und unglaublich herzlich. Er gab meinem Sohn den Rat: ‚Du solltest aufs College gehen.’“

Johnston war vor 61 Jahren zu den Beach Boys gestoßen, als Brian Wilsons ursprünglicher Tourersatz Glen Campbell nach nur wenigen Monaten ausstieg. Mit Ausnahme der Jahre zwischen 1972 und 1978 blieb er bis Ende 2025 in der Band. Als er sich entschied, in den Ruhestand zu gehen, wurde der Staffelstab an Cron weitergereicht.

„Man kann Bruce Johnston nicht ersetzen“, sagt Cron. „Ich kann nicht mal sagen, dass ich in seine Fußstapfen trete, weil sich das nicht richtig anfühlt. Ich halte nur seinen Platz warm, bis er zurückkommt.“

Drei Wochen Vorbereitung

Cron hatte gerade mal drei Wochen, um sich mental vorzubereiten, bevor er Mitte Februar nach Albuquerque flog – für zwei Tage intensiver Proben, bei denen sie die komplette Show immer wieder durchliefen. Tim Bonhomme übernimmt den Großteil der Keyboard-Parts und half Cron dabei herauszufinden, wo er einsetzt.

„Ich spiele im Wesentlichen Ergänzungsparts auf Klavier und Orgel“, sagt Cron. „Bei ‚Darlin“ spiele ich die tiefen Klavierbass-Figuren, die die Bassgitarre verdoppeln, dazu Tamburin. Und dann singe ich alle Parts von Bruce. Ich musste also letztes Jahr Christians Parts lernen und dann die ganze Show neu erarbeiten – jetzt mit Bruces Parts. Und ich bin immer noch bei Pet Sounds Live, also habe ich drei verschiedene Partituren im Kopf.“

Den Großteil der Leadgesänge übernehmen Mike Love und Eichenberger, während Christian Love und Drummer Jon Bolton jeweils eigene Spotlight-Momente haben. Cron singt die Bridge bei „Surfer Girl“ und übernimmt den Lead bei „Do You Wanna Dance“, dazu den „I wish they all could be California“-Hook in „California Girls“. Und er ist die ganze Nacht über Teil des Vokalblends.

Auf Tour mit der Familie

Der neue Job bedeutet, dass Cron einen Großteil des Jahres unterwegs sein wird – zumal er bei Pet Sounds Live weiterhin aktiv ist. Doch er stellt sich der Herausforderung. „Meine Frau wurde ganz groß in den Augen, als ich ihr vom Angebot der Beach Boys erzählte“, sagt er. „Sie sagte: ‚Das musst du machen. Diese Chance kannst du nicht ablehnen.‘ Ich bin seit meiner alten Band 2010 nicht mehr auf Tour gewesen. Damals war ich frisch verheiratet und hatte keine Kinder. Jetzt bin ich richtig verheiratet [lacht] und habe Kinder. Das ist ein großer Schritt, aber alle freuen sich riesig.“

Erstaunlicherweise wäre nichts davon ohne Instagram passiert. „Es ist einfach verrückt“, sagt er. „Bei allem Übel, das Social Media mit sich bringt – und davon gibt es einiges –, ist das eines der Lichtblicke. Außerdem hätte man das alles nicht planen können. Es ist einfach ein glücklicher Zufall, wie Bob Ross sagen würde.“