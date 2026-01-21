Beach Boys veröffentlichen endlich „Adult / Child“

Die Beach Boys werden das lange als verschollen geltende Album „Adult/Child“ aus dem Jahr 1977 erstmals offiziell veröffentlichen. Es erscheint am 13. Februar 2026 als Teil des umfangreichen Boxsets „We Gotta Groove: The Brother Studio Years“. Das Set dokumentiert eine kurze, aber für viele Fans zentrale Schaffensphase der Band.

Für eine lautstarke Gruppe von Beach-Boys-Kennern markierten die Jahre 1976 und 1977 die letzte große kreative Phase der Band als Studioeinheit.

In dieser Zeit kehrte Brian Wilson nach jahrelangen psychischen Problemen wieder aktiv ins Studio zurück und leitete die Arbeiten am eigenwilligen Album „The Beach Boys Love You“ sowie an „Adult/Child“, das letztlich im Archiv verschwand, bevor Wilson sich erneut zurückzog.

Die mythische Rolle von „Adult/Child“

Über Jahrzehnte nahm „Adult/Child“ einen nahezu mythischen Status innerhalb der Beach-Boys-Geschichte ein – vergleichbar nur mit dem legendären, unveröffentlichten „Smile“. Nun erscheint das Album erstmals offiziell als Teil des sechs CDs umfassenden Boxsets mit insgesamt 73 Titeln.

Neben einer neu gemasterten Version von „The Beach Boys Love You“ enthält die Sammlung zahlreiche Outtakes, Demos sowie verworfene Aufnahmen aus den Sessions zu „15 Big Ones“ von 1976. 35 der enthaltenen Songs wurden bislang noch nie offiziell veröffentlicht.

Aktuell ist bereits der Song „We Gotta Groove“ aus den „Love You“-Sessions von 1976 zu hören. Mike Love übernimmt den Leadgesang, Billy Hinsche steuert Gitarrenparts bei, während Brian Wilson für Gesang und sämtliche weiteren Instrumente verantwortlich ist.

Produktion und Ausstattung des Boxsets

Das Boxset wurde gemeinsam von Produzent und Mixing-Engineer James Sáez sowie dem renommierten Beach-Boys-Historiker Howie Edelson betreut. Ergänzt wird die Veröffentlichung durch ein 40-seitiges Booklet mit neuen und archivierten Interviews.

Zu Wort kommen darin Mitglieder der Beach Boys ebenso wie das Brother-Studio-Ingenieurteam bestehend aus Stephen Moffitt, Earle Mankey und John Hanlon, die an den Originalaufnahmen beteiligt waren.

Bereits im vergangenen Jahr starteten Al Jardine, Gründungsmitglied der Beach Boys, und Musiker aus Brian Wilsons Tourband eine spezielle Konzertreihe. Diese beinhaltete nahezu vollständige Aufführungen von „The Beach Boys Love You“ bei jedem Auftritt.

Rückblick von Al Jardine

In einem Interview mit ROLLING STONE aus dem Jahr 2025 erklärte Al Jardine, dass seine eigene Rolle bei der Entstehung des Albums eher gering gewesen sei.

„Carl Wilson führte Brian durch den gesamten Aufnahmeprozess“, sagte Jardine. „Und man hört sehr viel Dennis Wilson auf dem Album. Mike Love und ich kamen im Grunde nur dazu, um die Hintergrundharmonien einzusingen. Das war alles.“

Auf „Adult/Child“ arbeitete Brian Wilson eng mit dem Orchesterarrangeur Dick Reynolds zusammen. Das Ergebnis war eine ungewöhnliche Mischung aus Fitness-Jingles, Big-Band-Stücken und schmerzhaft persönlichen Songs wie „Still I Dream of It“ und „It’s Over Now“.

Warum das Album verschwand

Nach dem kommerziellen Misserfolg von „The Beach Boys Love You“ entschied sich die Band, „Adult/Child“ nicht zu veröffentlichen. Stattdessen begann sie die Arbeit am eher blass aufgenommenen Album „M.I.U. Album“ von 1978.

Die Aufnahmen zu „Adult/Child“ kursierten jedoch bald als Bootlegs und wurden über die Jahre zu einem geschätzten Sammlerstück unter Fans. In der aktuellen Tourversion der Band unter Mike Love wird diese Phase vollständig ignoriert.

Al Jardine hingegen hat für dieses Jahr erneut Konzerte angekündigt, in denen „The Beach Boys Love You“ im Mittelpunkt steht. Die Tour startet am 21. Februar im South Shore Room im Harrah’s Lake Tahoe in Stateline, Nevada, und führt anschließend nach Florida, New Jersey sowie im Juni nach Australien.

Tracklist: „We Gotta Groove: The Brother Studio Years“ (Auswahl)

Disc 1 – The Beach Boys Love You (1977 Mix)

LP1 Side 1:

Let Us Go On This Way · Roller Skating Child · Mona · Johnny Carson · Good Time · Honkin’ Down The Highway · Ding Dang

LP1 Side 2:

Solar System · The Night Was So Young · I’ll Bet He’s Nice · Let’s Put Our Hearts Together · I Wanna Pick You Up · Airplane · Love Is A Woman

Disc 2 – Adult/Child Sessions

Life Is For The Living · Deep Purple · It’s Over Now · Still I Dream Of It · Everybody Wants To Live · Lines · Shortenin’ Bread · New England Waltz

Disc 3 – 15 Big Ones Outtakes und Alternate Mixes

Just Once In My Life · Mony, Mony · Running Bear · Shake, Rattle And Roll · On Broadway · Sea Cruise · Chapel Of Love · Short Skirts

* bislang unveröffentlicht

** neu gemischt im Jahr 2025