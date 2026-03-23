Bruce Springsteen und die ACLU kämpfen gemeinsam mit „Born in the U.S.A.“ für das Geburtsrecht

Am 1. April wird der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten Argumente im Fall Trump v. Barbara anhören – besser bekannt als der Geburtsrechtsfall. Er geht auf eine Executive Order von Präsident Trump aus dem Januar 2025 zurück, die versucht, den 14. Zusatzartikel der US-Verfassung so umzudeuten, dass nicht mehr jeder, der auf amerikanischem Boden geboren wird, automatisch die US-Staatsbürgerschaft erhält. Bezirksgerichte im ganzen Land haben die Order blockiert, doch das letzte Wort hat der Supreme Court.

Die American Civil Liberties Union (ACLU) hat in der juristischen Gegenwehr zu Trumps Executive Order eine zentrale Rolle gespielt – und nun gemeinsam mit Bruce Springsteen ein 30-sekündiges Video produziert, das seinen Hit „Born in the U.S.A.“ von 1984 mit Bildern von Amerikanern unterschiedlichster Herkunft verbindet, deren Leben von der Entscheidung grundlegend verändert werden könnte.

Die ACLU rollt das Video bei „Morning Joe“ aus, aber ihr könnt euch unten eine exklusive Vorabversion ansehen. Wir haben außerdem mit Anthony D. Romero gesprochen, dem Executive Director der American Civil Liberties Union. Er erklärt, wie sie Springsteen für die Sache gewinnen konnten, warum dieser Kampf so wichtig ist und wie es von hier aus weitergeht.

Die Idee hinter dem Video

Was hat die Idee für dieses Video ausgelöst?

Die Idee kam mir während eines Interviews mit Katie Couric, zwei Tage nach Präsident Trumps Amtseinführung. Katie fragte mich nach einer seiner Executive Orders vom ersten Tag, mit der er die Stirn hatte, das Geburtsrecht auf Staatsbürgerschaft abzuschaffen – als könnte ein Präsident den 14. Zusatzartikel im Alleingang umschreiben. Das war eine seiner ersten Amtshandlungen, und was sie bedeutete, verschlug einem den Atem.

Das Geburtsrecht auf Staatsbürgerschaft ist für uns in der Bürgerrechtsbewegung heiliges Terrain. Es ist der Weg, auf dem unsere Nation die Erbsünde der Sklaverei zu heilen versuchte, indem sie die Kinder versklavter Menschen zu Bürgern machte. Es ist auch das Fundament, auf dem eine Nation von Einwanderern sichergestellt hat, dass wir alle gleich sind – aus vielen eines.

Als mir diese Idee während des Interviews mit Katie Couric kam, begann ich den Refrain von „Born in the U.S.A.“ zu singen. Als ich danach in mein Büro zurückkehrte, machte ich mich daran, diese Idee in die Tat umzusetzen.

Vorbereitung auf den Kampf

Eines sei klargestellt: Wir hatten uns bereits vor der Wahl intensiv Gedanken darüber gemacht, wie wir gegen die Trump-Administration vorgehen würden. Wir hatten Project 2025 studiert und wussten, dass das Geburtsrecht ganz oben auf der Agenda der Trump-Administration stehen würde, wenn es darum geht, neu zu definieren, wer zu diesem Land gehört. Wir bereiteten uns auf das Schlimmste vor. Wir schärften unsere Rechtstheorien.

Dann, ein paar Tage vor der Wahl, sprach ich mit jemandem aus dem Umfeld der künftigen Trump-Administration und erfuhr, dass das Geburtsrecht einer ihrer ersten Züge sein würde. Ich kam ins Büro zurück und sagte unseren Anwälten: „Wir müssen uns bereit machen. Das wird wirklich passieren.“ Wir begannen, unsere Mandanten vorzubereiten, damit wir sofort klagen könnten, wenn der Präsident es tatsächlich wagen sollte, das Geburtsrecht abzuschaffen.

Am Tag seiner Vereidigung unterzeichnete Trump eine Executive Order gegen das Geburtsrecht auf Staatsbürgerschaft. Zwei Stunden später reichten wir die erste Klage ein. An einem gesetzlichen Feiertag. Wir waren bereit, weil wir verstanden hatten, dass der Kampf um das Geburtsrecht eine epische Auseinandersetzung werden würde.

Kampf um Herzen und Köpfe

Neben der ersten Klage wussten wir auch, dass wir um die Herzen und Köpfe der Bevölkerung kämpfen müssten. Wir müssten direkt mit der Öffentlichkeit sprechen und sie daran erinnern, dass das Geburtsrecht zu den Grundpfeilern dieses Landes gehört.

Wir begannen, eine Kampagne zu entwickeln, die den Menschen vor Augen führen sollte, was es wirklich bedeutet, Amerikaner zu sein. Was Menschen in ihren Herzen fühlen, wenn sie ihr T-Shirt mit der amerikanischen Flagge tragen. Wenn sie beim Baseball- oder Football-Spiel für die Nationalhymne aufstehen. Wenn sie am 4. Juli, am Memorial Day, am Veterans Day mit ihren Gemeinden zusammenkommen. Wenn sie – wie ich – Flaggen vor ihren Häusern hissen.

Wir erkannten, dass wir diesem Kampf um die Frage, was es bedeutet, Amerikaner zu sein, direkt begegnen mussten. Wir würden die Flagge nicht kampflos aufgeben und unseren Gegnern nicht das Recht lassen, zu definieren, was ein Patriot ist. Angesichts einer Administration, die immer wieder versucht hat, Zwietracht zu säen und Gemeinschaften gegeneinander auszuspielen, wollten wir positiv sein. Wir wollten patriotisch sein. Wir wollten Menschen erreichen, die die ACLU normalerweise nicht auf dem Schirm haben.

„Born in the U.S.A.“ ist der perfekte Song, um zu zeigen, was in diesem Supreme-Court-Fall auf dem Spiel steht und warum das Geburtsrecht untrennbar zu Amerika gehört. Es ist ein Song, der die Geschichte eines Vietnam-Veteranen erzählt, der in ein Amerika zurückkehrt, das seine Menschen im Stich lässt. Der Song fordert die Nation auf, ihren eigenen Idealen gerecht zu werden. Und wenn man ihn hört, macht er einen stolz, Amerikaner zu sein. Der blecherne Refrain von „Born in the U.S.A.“ lässt einen aufrecht stehen und sich gut fühlen – in diesem Land, in diesen Gemeinschaften – und auf die Werte besinnen, die Amerika wirklich groß machen.

Ein zeitloser Appell

Jahrzehnte später spiegelt der Song noch immer den Kampf wider, an dem festzuhalten, worauf wir als Amerikaner stolz sein können. Selbst wenn man den Text beiseitelässt – der Song lässt einen einfach gut fühlen. Er macht einen stolz. Er macht einen mutig. Und genau das fängt unsere Kampagne ein. Das Geburtsrecht ist es, was Amerika groß macht, und wir sollten stolz darauf sein, es zu verteidigen. Es ist eine Erinnerung daran, dass wir alle eine Rolle dabei spielen, für eine Nation zu kämpfen, die ihren demokratischen Grundsätzen folgt.

Schildern Sie mir den Prozess, wie Sie das Springsteen-Lager angesprochen haben.

Im Laufe der Jahre hatte ich Kontakt zu Jon Landau gehalten, dem Mann an der Seite von The Boss.

Neben meiner langjährigen Begeisterung für seine Musik hatte ich Bruce Springsteens mutigen Aussagen über die Lage im Land zugehört und zugeschaut. Bruces Ansagen auf der Bühne während seiner Konzerte – besonders in Minneapolis im Januar – waren beeindruckend. Bruce Springsteen sprach die Wahrheit aus, während die Wirtschaftstitanen eingeknickt und gekrochen waren. Bruce Springsteen stellte sich dem Präsidenten entgegen, während Universitäten und Anwaltskanzleien unter Druck gesetzt wurden und kapitulierten. Ich wusste, dass Bruce Springsteen zunehmend aufgebracht war und bereit, zurückzuschlagen – genau wie wir.

Nach dem Couric-Interview im vergangenen Januar bat ich mein Team zu prüfen, wie wir den Song nutzen könnten, um eine Anzeige zu schaffen, die die Öffentlichkeit bewegt und mobilisiert, unsere Bemühungen zum Schutz des Geburtsrechts zu unterstützen.

Springsteen ins Boot holen

Wir entwickelten mehrere Konzepte, die ich meinem guten Freund Richard Lovett bei CAA vorlegte – noch bevor wir Jon Landau ansprachen. Richard erkannte sofort unsere Vision und war uneingeschränkt dafür. Mit Richards Unterstützung wandten wir uns an Landau, der dann Sony Music und Sony Music Publishing einschaltete, um den Prozess ernsthaft in Gang zu bringen.

Wie war die Reaktion?

Angesichts seines Rufs als furchteinflößender Linebacker für The Boss wusste ich, als Jon Begeisterung zeigte, dass wir es fast geschafft hatten. Falls Sony bei der Nutzung eines so ikonischen Songs wie „Born in the U.S.A.“ als Herzstück einer Kampagne zu einem politisch aufgeladenen Thema nervös werden sollte, war ich sicher, dass Jon und Bruce uns zu Hilfe kommen würden. Und sobald Landau seine Begeisterung signalisiert hatte, wurde Brian Monaco [Sony/ATV Music Publishing Executive] unser Champion und rief mich sofort an. Die Sterne standen günstig, denn alle wussten, wo Bruce Springsteen stand, und erkannten den Ernst der Stunde.

Das stellte sich als der leichte Teil heraus. Der schwierige Teil war es, unseren Fall vor den Supreme Court zu bringen. Es gab weitere Klagen gegen Trumps Executive Order, eingereicht von anderen Organisationen, darunter Gouverneure und Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten. Einige dieser anderen Klagen kamen in anderen Gerichten schneller voran. Als wir das grüne Licht von Sony und dem Springsteen-Lager erhielten, war noch nicht klar, welchen Geburtsrechtsfall der Supreme Court annehmen würde.

Wir mussten am Ende weit länger warten als zunächst erwartet. Tatsächlich kündigte der Supreme Court erst im Dezember 2025 an, dass er unseren Fall – und nur unseren Fall – annehmen würde. Einer der folgenreichsten Fälle vor dem Gericht seit hundert Jahren würde von ACLU Legal Director Cecillia Wang verhandelt werden. Aber erst im Februar dieses Jahres erfuhren wir, wann das Gericht unsere Argumentation anhören würde.

Produktion unter Zeitdruck

Die Sterne hatten sich ausgerichtet. Wir hatten den Fall. Wir hatten die Rechte am Song. Wir konnten den Moment nutzen – mussten aber rasch handeln. Ein Jahr war vergangen, seit wir unsere Geburtsrechtsklage eingereicht hatten, und jetzt mussten wir einen TV-Spot produzieren, der diesem Song, diesem Moment und diesem wichtigen Fall gerecht wird.

Angesichts des Zeitdrucks wandten wir uns erneut an unsere Freunde bei CAA und baten um Hilfe beim Zugang zu erstklassigen Regisseuren. Wir wollten einen Spot in Super-Bowl-Qualität produzieren, hatten aber noch nie so etwas gemacht. Zum Glück konnte CAA uns mit mehreren Top-Produktionsfirmen zusammenbringen. Meine ACLU-Kollegen prüften mehrere Unternehmen. Ich interviewte die zwei Finalisten und wählte im Februar Anderson Wright aus – einen aufstrebenden, preisgekrönten Regisseur von Stink Films. Gemeinsam mit dem Stink-Films-Team sprinteten wir durch Drehorte in ganz Südkalifornien: insgesamt 13 Drehs an fünf Tagen. Unser Ensemble umfasste über 115 Personen. Das Editing, die Kostüme, der Sound-Mix – natürlich – bei einer Nationalhymne wie „Born in the U.S.A.“. Und der Rest, wie man so sagt, ist Geschichte …

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Was soll das Video bewirken?

Wir wollten, dass die Zuschauer sich selbst und ihre Nachbarn als Teil des Geflechts dieser Nation erkennen – eines Geflechts, das ohne das Geburtsrecht und die Generationen von Amerikanern, die dieses Land aufgebaut haben, nicht möglich wäre. Das Video verwandelt alltägliche Momente in eine triumphierende Feier Amerikas – Menschen aller Glaubensrichtungen, Hautfarben und Hintergründe, die in Klassenzimmern lernen, auf Baustellen arbeiten und bei Familientreffen feiern. Das Geburtsrecht ist Teil aller unserer Geschichten, und wir wollten die Öffentlichkeit daran erinnern, dass Präsident Trump nicht das Recht hat, zu definieren, wer hierher gehört.

Was auf dem Spiel steht

Wir wollen, dass die Menschen stolz darauf sind, in den USA geboren zu sein. Wir wollen, dass sie spüren, dass der Charakter unserer Nation auf dem Spiel steht. Und wir wollen, dass Menschen, die sich normalerweise nicht für Politik oder den Supreme Court interessieren, aufhorchen. Und wir wollen, dass Unterstützer von Donald Trump innehalten und nachdenken: „Ja, das geht zu weit. Wir sind alle in den USA geboren. Wir sind alle Amerikaner. Und wir sind alle stolz darauf. Und wir sind stolz auf unsere Nachbarn, die hier geboren wurden.“

Welche Missverständnisse über das Geburtsrecht hoffen Sie damit zu korrigieren?

In einer Zeit, in der die Trump-Administration unsere Verfassung mit Füßen tritt, Aktivisten ins Visier nimmt, gute Menschen wie Renee Good und Alex Pretti verfolgt und Menschen dämonisiert, die Einwanderer sind, wollen wir, dass diese Anzeige, die landesweit ausgestrahlt wird, ein Weckruf ist. Wir wollen, dass unser Sieg vor dem Supreme Court der Wendepunkt wird. Wenn wir diesen Fall gewinnen und Präsident Trumps Executive Order stoppen, soll das der Moment sein, in dem das Pendel anhält und in die andere Richtung ausschlägt. Wir wollen, dass diese landesweite Kampagne ein Klima schafft, in dem alle innehalten, hinschauen und zuhören. Wir wollen, dass das Geburtsrecht ein Begriff wird, der in aller Munde ist, und dass die Menschen ein persönliches Interesse am Ausgang unseres Falls entwickeln. Denn es ist wichtig. Sehr wichtig.

Das Ende des Geburtsrechts würde das Gewebe dieses Landes zerreißen. Es würde den im 14. Zusatzartikel verankerten Pfeiler der Verfassung zerschmettern. Auf praktischer Ebene würde es das Leben von Hunderttausenden Menschen auf den Kopf stellen und für Generationen von Familien Chaos bedeuten. Wir hoffen, dass die Menschen, wenn sie unsere Kampagne sehen, daran erinnert werden, dass jeder Einzelne von uns dieses Land zu dem macht, was es ist, und dass das Video als Aufruf zur Einheit dienen kann.

Was macht „Born in the U.S.A.“ zum perfekten Song für die Kampagne?

„Born in the U.S.A.“ ist eine der großen amerikanischen Hymnen. Jeder kennt sie. Jeder kann mitsingen. Sie weckt starke Gefühle. Wenn man auf den Text hört, erzählt er die Geschichte davon, was es bedeutet, vom eigenen Land im Stich gelassen zu werden – und das ist eine grausame Geschichte, die zu viele Einwanderer gerade selbst erleben.

Der Song erschien 1984, als Veteranen aus Vietnam zurückkehrten, viele von ihnen desillusioniert und in der eigenen Heimat fremd. Ich war damals Student, ausgerechnet in New Jersey, als er herauskam. Ich war in New Jersey zur Schule gegangen, und Bruce Springsteen war unser Mann. Unser Held. Unser Boss – ganz wörtlich.

Persönliche Verbindung zum Song

Ich erinnere mich daran, wie ich diesen Song in meinem Studentenwohnheim immer wieder auf meinem Plattenspieler aufgelegt habe. Ich erinnere mich, wie ich meinen Mitbewohner aus Kalkutta mit dem Song bekannt machte. Er ist heute amerikanischer Staatsbürger. Seine Kinder wurden in den USA geboren. Und wenn es nach Trump gegangen wäre, wären diese Kinder – heute meine Patenkinder – keine amerikanischen Staatsbürger. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie persönlich diese Executive Order für Millionen von Menschen ist – selbst für amerikanische Staatsbürger wie mich. Der politische Kontext heute ist ein anderer als in den Achtzigern, als der Song erschien, aber die Botschaft hat nichts von ihrer Kraft verloren.

Bruce Springsteen selbst hat gesagt, dass „Born in the U.S.A.“ sein populärster und zugleich am meisten missverstandener Song ist. Eine düstere Geschichte, unterlegt mit einer patriotischen Melodie – und genau diese Vielschichtigkeit macht ihn zu einer durch und durch amerikanischen Hymne. „Born in the U.S.A.“ trifft den Nerv unseres Geburtsrechtsfalls. Die Gefahr und das Versprechen dieses Moments sind in diesem Song verkörpert. Er ist wie gemacht für diesen Fall, für diesen Moment.

Als er ihn damals schrieb, wollte Springsteen die Menschen aufrütteln. Das wollen wir heute tun. Wir werden als Nation auf die Probe gestellt, unsere Nachbarn, unsere Familien und unsere Kinder zu schützen. Es gibt keine folgenreichere Prüfung für die Seele unseres Landes als das Geburtsrecht. Unser Video lädt das Publikum ein, die geliebte Melodie von „Born in the U.S.A.“ zu hören und dabei das visuelle Mosaik von Amerikanern aller Hintergründe aufzunehmen, die ihr Leben als Amerikaner feiern.

Meine Hoffnung ist, dass unsere Kampagne Menschen aus allen Schichten anspricht und als Aufruf dient, das Geburtsrecht gemeinsam zu verteidigen.

Vertrauen in den Supreme Court

Nach meiner Lektüre der Verfassung gewährt der 14. Zusatzartikel recht eindeutig jedem, der in Amerika geboren wird, die Staatsbürgerschaft. Wie zuversichtlich sind Sie, dass eine Mehrheit der Richter das genauso sieht?

Die Verfassung ist in diesem Punkt klar: Der Präsident entscheidet nicht darüber, wer Staatsbürger ist. So funktioniert das nicht. Und jedes einzelne Gericht, das diese Executive Order bisher geprüft hat, hat dasselbe gesagt und sie blockiert. Das ist kein Zufall. Wir haben mehr als ein Jahrhundert an Präzedenzfällen des Supreme Court auf unserer Seite. Einen anderen Kurs einzuschlagen würde sowohl mit der Verfassung als auch mit der Art brechen, wie die Gerichte sie seit Generationen angewendet haben. Es ist Teil des Fundaments dieses Landes, und wir erwarten, dass die Richter das anerkennen. Ich bin überzeugt, dass wir diesen Fall gewinnen werden. Er ist zu bedeutsam, und ich bin zuversichtlich, dass die Richter es so sehen werden wie wir.

Falls der Supreme Court wider Erwarten gegen das Geburtsrecht entscheiden sollte – was wäre der nächste Schritt in diesem Kampf?

Wir sind zuversichtlich, dass wir diesen Fall gewinnen werden, aber wir lassen nicht die Deckung fallen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir nicht obsiegen, haben wir Pläne für weitere Klagen und Lobbyarbeit entwickelt. Wir werden einen Tag lang weinen und uns dann wieder an die Arbeit machen, um zurückzugewinnen, was wir verloren haben. Die ACLU geht nirgendwo hin. Wir existieren seit 106 Jahren, und wenn es weitere 106 Jahre dauert, das Geburtsrecht wiederherzustellen, falls wir verlieren – ich weiß, dass wir niemals nachlassen werden. Ich werde vielleicht tot sein, aber der Kampf wird weitergehen und lebendig bleiben. So lange es nötig ist. Was auch immer es braucht. Wir werden auf jeder Ebene, bei jedem Schritt kämpfen. Das ist es, was die ACLU tut.

Ich möchte, dass die Menschen verstehen, was eine Niederlage bedeuten würde. Hunderttausende Babys, die jedes Jahr auf amerikanischem Boden geboren werden, ohne Staatsbürgerschaft, ohne rechtliche Identität, ohne echten Schutz. Mit der Zeit würde das eine dauerhafte Unterklasse schaffen, die mit jeder Generation wächst. Dieses Ergebnis spiegelt unsere amerikanischen Werte nicht wider. Es ist nicht das, was wir als Land sind oder sein wollen.