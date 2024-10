Bruce-Springsteen-Biopic: Erstes Foto von Jeremy Allen White als Boss

Jeremy Allen White zeigt sich zum ersten Mal im Kostüm seiner neuen Rolle als Bruce Springsteen. Auf einem Teaser-Bild sieht man den Schauspieler in schwarzer Lederjacke und mit rotkariertem Hemd unbeteiligt zur Seite blicken, die Hände sind in die Taschen gesteckt. Das Foto gibt einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie er im voraussichtlich 2025 erscheinenden Biopic „Deliver Me From Nowhere“ den „Born in the U. S. A.“-Star darstellen wird.

Die Geschichte eines ikonischen Albums

In der gleichzeitig veröffentlichten Pressemitteilung von Disney heißt es, dass die, auf der gleichnamigen Biografie von Autor Warren Zanes basierende, Produktion angelaufen sei. Darin soll die Entstehungsgeschichte von Springsteens sechstem Studioalbum „Nebraska“ von 1982 gezeigt werden.

Der dafür engagierte Regisseur und Drehbuchautor Scott Cooper („Crazy Heart“ (2009), „Black Mass“ (2015)) kommentierte die Arbeit an dem Projekt wie folgt: „Bruce Springsteens ‚Nebraska‘ hat meine künstlerische Vision tiefgreifend geprägt. Die rohe, ungeschminkte Darstellung der Prüfungen und der Unverwüstlichkeit des Lebens auf dem Album berührt mich zutiefst. Unser Film zielt darauf ab, diesen Geist einzufangen und Warrens fesselnde Erzählung von Bruce’ Leben mit Authentizität und Hoffnung auf die Leinwand zu bringen, um Bruce’ Vermächtnis in einem transformativen Filmerlebnis zu ehren.“

White ist so gefragt wie nie

Mit White hat sich die Produktionsfirma 20th Century Fox nicht nur einen Darsteller ins Boot geholt, der dem Boss verblüffend ähnlich sieht, sondern auch einen Hype durch die Dramedy-Serie „The Bear“ erlebt. Darin spielt der 33-Jährige den Koch Carmen „Carmy“ Berzatto, der versucht, einen schäbigen Sandwich-Laden in ein Sterne-Restaurant zu verwandeln. Sein persönlicher Leistungsdruck, Schicksalsschläge in der Familie sowie im Arbeitsumfeld sorgten in den drei bisher erschienenen Staffeln für intensive Momente. Jeweils 2023 und 2024 gewann White für seine Performance den Golden Globe als Bester Serien-Hauptdarsteller in der Kategorie „Comedy“.

Bruce Springsteen attackiert Trump vor US-Wahl

Der echte Springsteen mischt aktuell kräftig im Wahlkampf der Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris mit. In einem Interview erzählte der 75-Jährige, er sei „nicht so besorgt“, dass Trump gewinnen werde. Für ihn sei der Republikaner „ein Aufrührer. Wissen Sie, er hat einen Putsch gegen die Regierung der Vereinigten Staaten angeführt, also sollte man ihn auf keinen Fall in die Nähe des Präsidentenamtes lassen“, warnte er.