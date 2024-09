Bruce Springsteen will touren, bis es absolut nicht mehr geht

Erst vor wenigen Tagen ist Bruce Springsteen 75 Jahre alt geworden. Natürlich noch kein Rockstar-Alter. Fragen Sie Mick Jagger (81)! Aber dennoch litt der Boss in der letzten Zeit unter einigen Blessuren, die auch zum Ausfall einiger Konzerte seiner Tour mit der E Street Band führten.

Wie sieht es also in der Zukunft aus mit Touren? Eine Antwort darauf scheint es in der neuen Konzert-Dokumentation „Road Diary“ zu geben. Die gibt es ab 25. Oktober bei Disney+ im Stream zu sehen. Versprochen wird einer der ausführlichsten Einblicke hinter die Kulissen.

Im brandaktuellen Trailer hört man Springsteen nun sagen: „Ich habe vor, weiterzumachen, bis die Räder abfallen“, sagte er gewohnt symbolisch. „Und so lange, wie das Publikum mir folgt. It’s my job.“

Das klingt natürlich nach dem pflichtbewussten Sänger, der mehrfach Musikgeschichte schrieb und es als seine Pflicht ansieht, den Raum zwischen der mitunter barschen Lebensrealität der USA und dem American Dream auszuloten. Das ist auch ein Auftrag, denn sein Land scheint schließlich auch schlechte Zeiten durchzumachen.

Bruce Springsteen gibt intime Tour-Einblicke in „Road Diary“

Auf dem Toronto Film Festival feierte Springsteens mit Spannung erwarteter Dokumentarfilm von Regisseur Thom Zimmy bereits Premiere. Die ersten Kritiken waren ausgesprochen gut. In einem Statement zu „Road Diary“ hieß es: „Fans haben die Chance, zum ersten Mal professionell gedrehtes Filmmaterial von der Tournee 2023-2024 zu sehen – während sie die Band bei ihren einzigartigen Vorbereitungen und Auftritten vor Zehntausenden von Menschen auf allen Kontinenten begleiten.“

Springsteen spielte zuletzt mit der E Street band beim „Sea.Hear.Now“-Festival in Asbury Park, New Jersey. An Halloween beginnt dann in Montreal eine Kanadatournee, die bis zum 22. November dauern wird. Neben „Road Diary“ wird es noch eine andere spannende Live-Veröffentlichung geben.