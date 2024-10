Bruce Springsteen: Jeremy Allen White ist die „perfekte Wahl“

Wer spielt den jungen Boss? Die zentrale Frage aus dem Bruce-Springsteen-Filmprojekt „Deliver Me From Nowhere“ ist seit einigen Monaten geklärt. Nun werden weitere Details offengelegt. Häppchen für Häppchen.

Der mächtige Springsteen-Manager Jon Landau erzählt bereits aus dem Nähkästchen. Im „Hollywood Reporter“ hat er Jeremy Allen White als die „perfekte Wahl“ für die Hauptrolle im Bruce-Biopic bezeichnet. „Wir sind sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie die ganze Sache anläuft. Es wird wunderbar werden.“

„Mein Gott, er ist einfach perfekt. Die Besetzung ist großartig“, äußert sich Landau ungewohnt euphorisch gegenüber dem Film-Fachmagazin. „(Regisseur) Scott (Cooper) sagte direkt zu Beginn zu mir: ‚Wenn wir die richtige Besetzung zusammen bekommen, werden diese Geschichte absolut stimmig erzählen‘. Und nun er hat die richtige Besetzung zusammen.“

Mythos ehrliche Arbeit in New Jersey

Der 33-jährige White machte sich einen Namen in der Serie „Shameless“, in der er sich in der Rolle des Phillip „Lip“ Gallagher mit Ecken und Kanten durch das harte Leben der South Side von Chicago boxt. In „The Bear“ wiederum steigt er als junger Gourmetkoch in den Sandwich-Laden „The Original Beef of Chicagoland“ seines verstorbenen Bruders ein.

Zwei Charaktere also, die dem Springsteen-Mythos von der ehrlichen Arbeit in New Jersey und anderswo nicht fern sind.

Landau selbst wird von Jeremy Strong aus der Macht-und-Medien-Serie „Succession“ verkörpert, was ihn ebenfalls zu Jubelbekundungen veranlasst hat. „Ich bin gestorben und in den Himmel gekommen“, sagte er mit Augenzwinkern. „Er ist ein großartiger Kerl. Wir hatten bereits die Gelegenheit für ein Treffen. Ich bin sehr gespannt, was er daraus macht – und was ich von ihm lerne.“

Jeremy Allen White wiederum durfte bereits in „GQ“ über seine Vorbereitung auf seine Rolle als aufsteigende Rocklegende berichten. „Ich habe wirklich Glück, dass sich mittlerweile ein Team von Leuten gefunden hat, die jüngeren Schauspielern helfen, Rockstars darzustellen. Ich arbeite mit einer Gruppe von echten Talenten, die mich trainieren, was Stimme und Musikalität angeht.“

Auch echten Kontakt mit dem echten Bos habe er bereits gehabt. Via SMS versuchte er ein Treffen in London zu arrangieren. Es habe geklappt, „er ist einfach ein amtlicher Typ“. Einer, der dieses Projekt wirklich voll unterstützen würde.

White erzählte weiter, dass es von großem Vorteil sei, dass es tonnenweise Filmmaterial von Springsteen gibt: „Es ist wirklich toll, in den YouTube-Tunnel hinabzusteigen und ihn in den verschiedenen Phasen seines Lebens zu finden. Ganz besonders, um die Nuancen seiner Sprech- und seiner Gesangsstimme zu hören.“

Nachdem auch die Nebenrollen seit dem Sommer offiziell sind, äußern sich auch andere Schauspieler. Etwa Odessa Young, die in der Saga in einer Liebesbeziehung zu sehen ist: „Ich bin in einem Springsteen-Haushalt aufgewachsen. Ich habe sowohl meinen 15. als auch meinen 16. Geburtstag auf einem Springsteen-Konzert verbracht“, sagte sie in der „Variety“.

„Mein Vater veranstaltet jedes Jahr im Frühjahr ein Springsteen-Tribut für wohltätige Zwecke, bei dem er einen Haufen befreundeter Musiker zusammenbringt, um Coversongs zu spielen. Als ich also von dem Film hörte, rief ich meinen Agenten an und sagte: ‚Es ist mir egal, ob ich in einer Szene im Hintergrund zu sehen bin. Ich muss in diesem Film mitspielen!’“