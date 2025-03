Sensationeller Trailer für Pavement-Biopic veröffentlicht

Stephen Malkmus und The Hard Quartet: Die letzten Post-Rocker

Wenn der erste Trailer für den Pavement-Film „Range Life: A Pavement Story“ (auch bekannt unter dem Titel „Pavements“) nicht täuscht, dann könnte das unkonventionelle Biopic durchaus zu einem der Highlights des Jahres werden. Regisseur Alex Ross Perry („Her Smell“), der schon länger mit der Band zusammenarbeitet, verspricht einen tiefen Einblick in die Schaltzentrale der Indie-Helden.

Der Film kombiniert Elemente eines traditionellen Musik-Biopics mit dokumentarischen Sequenzen. Joe Keery, bekannt aus „Stranger Things“, verkörpert den Pavement-Frontmann Stephen Malkmus. Weitere Darsteller sind Jason Schwartzman, Fred Hechinger, Tim Heidecker, Logan Miller, Griffin Newman und Nat Wolff. ​

In dem ersten Trailer, der am Montag (24. März) veröffentlicht wurde, gibt es schon einiges spektakuläres Archivmaterial zu sehen, einschließlich Pavements berüchtigtem Lollapalooza-Set. Man sieht die Musiker hinter die Kulissen von „Slanted! Enchanted! A Pavement Musical“, das sozusagen die Grundlage für den Film darstellt, dazu gibt es Interview-Ausschnitte.

Das Pavement-Film will mehr sein als nur ein Biopic

Neben den Vorbereitungen für das Pavement-Musical dokumentiert „Range Life: A Pavement Story“ auch die Vorbereitungen der Band auf ihre Reunion-Tour 2022 und die Eröffnung eines Museums. Der Film feierte seine Premiere bereits beim Film-Festival in Venedig 2024. Der Kinostart ist für den 6. Juni 2025 in den USA geplant. ​Ein Termin für Deutschland steht bisher nicht fest.

In einer Pressemitteilung heißt es: „‚Pavements‘ ist ein Dokumentarfilm, der vielleicht nicht ganz wahr ist, vielleicht nicht ganz aufrichtig und vielleicht nicht wirklich mehr über diese Band – oder irgendeine Band – aussagt, als einfach nur die Geschichte der kurzlebigen, von vielen geliebten, kommerziell eher weniger erfolgreichen amerikanischen Alternativband namens Pavement aus den 90ern zu erzählen. Dieser unkonventionelle Film über eine höchst unkonventionelle Band vereint ein Bühnenmusical, ein Rock-Biopic, eine Galerieausstellung, Archivmaterial und zeitgenössische Beobachtungsaufnahmen zu einem Film, der so unwandelbar, uncharakterisierbar und unterhaltsam ist wie die Band und ihre Musik.“

„Range Life…“ enthält auch einen neuen Pavement-Track . „Es wird einen neuen Song auf dem Soundtrack geben“, verkündete Gitarrist Scott Kannberg im Dezember im Podcast „Kreative Kontrol“. „Ich habe heute einen Mix davon gehört – und er ist ziemlich gut.“

Zuletzt war im Oktober 1999 mit der „Major Leagues EP“ neue Musik erschienen. Einen Monat vor ihrer Trennung.

Seitdem arbeiteten die Bandmitglieder in anderen Projekten und wärmten eine große Menge an altem Material noch einmal in Neuauflagen auf – inklusive einer Vielzahl von unveröffentlichten Tracks. 2010, 2022 und 2024 fand sich die Formation um Sänger Stephen Malkmus aber auch für Live-Revivals wieder zusammen.