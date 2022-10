Serie der Woche: „The Bear“

Carmy war der Starkoch in einem der besten Restaurants der Welt, kehrt aber nach dem Selbstmord seines Bruders nach Chicago zurück, um dessen Sandwich-Shop zu übernehmen. Das klingt verdächtig nach der Hollywood-Klischeestory vom verlorenen Sohn, der nach Hause zurückfindet und dort wieder die Einfachheit des Lebens zu schätzen lernt.

Doch „The Bear“ ist alles, nur nicht das. Tatsächlich ist es unglaublich, wie viel in dieser kleinen Serie steckt, die in den USA bereits zum Überraschungshit der Saison geworden ist und die Nachfrage nach „Italian Beef“-Sandwiches drastisch erhöht hat: ein erschütternd intensives Küchen-Kammerspiel, das sich ständig am Rande des Nervenzusammenbruchs befindet; ein vielstimmig-lautes Ensemblestück voller grandioser sperriger Figuren; eine Hommage an Foodworker überall auf der Welt, deren groteske Arbeitsbedingungen selten zuvor so unerbittlich direkt in Szene gesetzt wurden; die Dekonstruktion des amerikanischen Traums; ein verstörendes Familiendrama; ein Meisterwerk der Serienfernsehens, das sich traut, in acht hypernervös inszenierten Episoden Zuschauer:innen einiges abzuverlangen. (Disney+)

Mit Charlie Hunnam, Shubham Saraf, Alexander Siddig

Mit Anna Böger, Rosina Kaleab, Irene Rindje

Mit Jeff Bridges, John Lithgow, Amy Brennerman

Der ARD-Sechsteiler mit improvisierten Dialogen und toller Besetzung ist schrecklich realistisch, manchmal kippt er ins leicht Groteske.

Vieles wurde an nur 23 Drehtagen improvisiert, das meiste ist tatsächlich sehr lustig. Es gibt ein bisschen zu viel Fäkalhumor und billige Pointen, doch was wirklich schade ist: Dass die Staffel mit einem Würgereiz endet – und zwar bei Folge neun, während in der zehnten dann nur noch ein Making-of gezeigt wird.

Nüchtern-intensive Erzählung von trostlosen Lebensentwürfen, falschen Entscheidungen, von Schuld und Sühne – letztlich ein Drama vom Niedergang der amerikanischen Mittelschicht.