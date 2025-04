Bruce Springsteen: Der Boss kündigt Großes an

Am 1. April ist es am besten, alle vermeintlichen Nachrichten, die man online liest und die nicht zu 100 Prozent verifiziert werden können, zu ignorieren. Deshalb mag es verlockend sein, einen Beitrag auf der Instagram-Seite von Bruce Springsteen zu ignorieren. Der zeigt ein Protokollblatt von Thrill Hill Recording vom 3. April mit der Aufschrift „Was verloren war, ist jetzt gefunden worden“.

Aber das Datum deutet darauf hin, dass es sich um einen Vorgeschmack auf eine Ankündigung handelt, die in zwei Tagen kommen soll. Und das wirkt nicht wie ein lahmer Aprilscherz.

Es ist unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, worauf sie anspielen. Aber am wahrscheinlichsten ist, dass es sich um das „Tracks 2“-Boxset handelt, von dem wir seit Jahren hören. Im Dezember 2024 deutete sein Team dies in einer Pressemitteilung an, in der Springsteens Jahr zusammengefasst wurde. „Zu den kommenden Veröffentlichungen im Jahr 2025 wird ein Rückblick auf Springsteens legendäre Karriere als Musiker gehören, mit bisher unveröffentlichtem Material.“

Bruce Springsteen auf Instagram:

Die Originalausgabe von „Tracks“ aus dem Jahr 1998 war eine Vier-CD-Box mit unveröffentlichter Musik aus den ersten 25 Jahren seiner Karriere. Aber sie kratzte nur an der Oberfläche des Inhalts von Springsteens Schatzkammer. Und im Jahr 2022 fragten wir Springsteen nach den Gerüchten um „Tracks 2“.

„Ich habe eine Box mit fünf unveröffentlichten Alben, die im Grunde nach 1988 entstanden sind“, sagte er. „Die Leute haben sich schon immer gefragt. Die Leute sehen sich meine Arbeit in den Neunzigern an und sagen: ‘Die Neunziger waren kein großartiges Jahrzehnt für Bruce. Er hat dies und das gemacht und war nicht in der E Street Band …“ Ich habe in dieser Zeit tatsächlich viel Musik gemacht. Ich habe tatsächlich Alben gemacht. Aus dem einen oder anderen Grund war der Zeitpunkt nicht richtig oder was auch immer. Ich habe sie nicht veröffentlicht.“

Um es klar zu sagen: Die genauen Pläne für „Tracks 2“ könnten sich in den letzten Jahren geändert haben. Es ist auch möglich, dass der heutige Teaser nichts mit „Tracks 2“ zu tun hat. Wir müssen noch zwei Tage warten, um sicher zu sein.

Und was ist mit „Nebraska“?

Wir wissen, dass der Rest des Jahres für Springsteen eine arbeitsreiche Zeit sein wird. Er startet am 14. Mai in Manchester, England, eine ausgedehnte Stadiontour durch Europa. Sie endet am 3. Juli in Mailand, Italien. Und noch vor Jahresende soll der Film „Deliver Me From Nowhere“ – mit Jeremy Allen White aus The Bear als Springsteen und Jeremy Strong aus Succession als Jon Landau – in die Kinos kommen. Im Mittelpunkt steht die Entstehung seines 1982 erschienenen Albums „Nebraska“.

Springsteen wurde fast jeden Drehtag am Set gesichtet. Das bedeutet, dass er wahrscheinlich auch an der Promotion beteiligt sein wird. Könnte das bedeuten, dass er mindestens ein Konzert gibt, bei dem er „Nebraska“ endlich komplett spielt? Wird er endlich die vollständigen elektrischen „Nebrask“a-Sessions veröffentlichen? Ähnlich wie bei dieser möglichen Ankündigung von „Tracks 2“ können wir das nicht mit Sicherheit sagen.