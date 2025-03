Patti Smith: Bruce Springsteen spielt bei Tributkonzert

Bruce Springsteen: Die zehn besten Outtakes von „Born in the U.S.A.“

Das Tributkonzert für Patti Smith in New York wird immer hochkarätiger: Bruce Springsteen hat seine Teilnahme an der Veranstaltung bestätigt.

Benefizveranstaltung für einflussreiche Musikerin

Bereits am morgigen Mittwoch, dem 26. März, sammeln sich namhafte Sänger:innen in der Carnegie Hall. Unter dem Banner „People Have The Power: A Celebration Of Patti Smith“ soll die Musikerin geehrt werden. Das Konzert ist Teil einer Reihe; alle Erlöse kommen der Musikbildung für Jugendliche ohne Zugang dazu zugute. Die Show ist ausverkauft.

Bruce Springsteen und Patti Smith verbindet mitunter die Single „Because Of The Night“. Veröffentlicht im Jahr 1977, ist der Song der größte Charterfolg der Musikerin: Er erreichte unter anderem Platz 13 in den US-Charts, Platz 5 in Großbritannien und Platz 9 in Schweden. Er erschien 1978 erneut als Teil des Patti-Smith-Group-Albums „Easter“. Ob der Song bei der Benefizveranstaltung gespielt werden wird, ist noch nicht bekannt. Ebenso hat die Geehrte selbst ihre Teilnahme noch nicht bestätigt.

Diese Musiker feiern zusammen Patti Smith

Neben Bruce Springsteen werden bei „People Have The Power: A Celebration Of Patti Smith“ unter anderem R.E.M.-Frontmann Michael Stipe, Kim Gordon, Karen O von The Yeah Yeah Yeahs, The-National-Sänger Matt Berninger, Chrissie Hynde von The Pretenders, Angel Olsen, Sharon Van Etten und Alison Mosshart von The Kills auf der Bühne stehen. Auch die primär für ihre Arbeit in Hollywood bekannten Scarlett Johannsen und Sean Penn werden auf der Webseite der Veranstaltungsreihe als teilnehmende Künstler:innen aufgeführt.

Als Musikdirektor des Abends zeichnet sich Tony Shanahan verantwortlich, ein langjähriger Wegbegleiter von Patti Smith. Er wird auch die Band führen, die ebenso namhaft besetzt ist wie die Gesangsriege: Mitunter spielen Bassist Flea von den Red Hot Chili Peppers, Schlagzeuger Steve Jordan von den Rolling Stones, Bob-Dylan-Gitarrist Charlie Sexton und Benmont Tench, Keyboarder von Tom Petty & The Heartbreakers.

„Horses“ wird 50 Jahre alt

Der Termin der Show deckt sich mit dem 50. Geburtstag von Patti Smiths Album „Horses“. Dieses einflussreiche Werk feiert die Musikerin im Herbst mit einer eigenen Tournee. Im Oktober ist sie in Europa, tritt allerdings nicht in Deutschland auf. Dafür spielt sie in London, Brüssel und Paris jeweils zwei Shows.