„War Pigs“-Duett von Ozzy Osbourne und Judas Priest in der Pipeline

Judas Priest arbeiten hinter den Kulissen daran, die Freigabe für eine offizielle Coverversion von Black Sabbaths „War Pigs“ zu bekommen – darauf zu hören: Ozzy Osbourne. In einem aktuellen Interview im „Full Metal Jackie“-Podcast erzählte Frontmann Rob Halford vom Aufnahmeprozess des Duetts, das noch vor Ozzys Tod im Juli entstand.

Sharon Osbourne brachte beide zusammen

„Ozzy singt eine Zeile, dann ich eine Zeile, wieder Ozzy eine Zeile, dann ich eine Zeile“, so Halford. „Es ist das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich ein Duett mit Ozzy machen konnte, und ich bin ewig dankbar und gesegnet, dass ich das erleben durfte.“

Halford verriet, dass Sharon Osbourne die beiden Musiker zusammengebracht habe. Sie habe Gefallen an der „War Pigs“-Version gefunden, die Judas Priest schon mehrfach live spielten. „Sie kam auf mich zu und sagte: ‚Ich liebe eure Version von War Pigs. Gibt es eine Möglichkeit, Ozzy dazuzuholen?‘“, erinnerte sich Halford. „Und ich so: ‚Du fragst mich das? Das wird passieren!‘“

Einen offiziellen Zeitplan, wann das Duett aufgenommen wurde oder wann es veröffentlicht wird, nannte Halford nicht. Doch er erklärte, dass „der grüne Knopf fast bereit“ sei und es „ziemlich bald“ erscheine.

„Kolossal“ – Halford über den Song

„Wenn man es hört, ist es einfach kolossal“, schwärmte er. „Man denkt, man kennt schon die Priest-Version von ‚War Pigs‘, aber wenn Ozzy bei diesem Track mitsingt, geht das Ganze an einen wirklich besonderen Ort.“

Bislang sind noch keine posthumen Musikveröffentlichungen von Osbourne erschienen. Der Musiker starb am 22. Juli an einem Herzinfarkt. Nach der Nachricht habe Halford „sich zusammengerollt und stundenlang die Augen ausgeweint“. Kurz vor seinem Tod trat Osbourne noch in der Finalfolge von „Lego Masters Jr.“ auf, moderiert von seiner Tochter Kelly Osbourne.