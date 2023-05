Bruce Springsteen in Deutschland: Für diese Shows gibt es noch Restkarten

Bruce Springsteen während des Konzerts der aktuellen Tour in Atlanta, Georgia, am 3. Februar 2023.

Endlich sind Bruce Springsteen und seine Kollegen von der E Street Band wieder zurück auf europäischem Boden. Mit zwei fulminanten Shows in Barcelona zeigte der „Boss“, auf was sich deutsche Fans freuen dürfen. Dass die Tickets heiß begehrt sein würden, war abzusehen — die meisten Shows sind bereits ausverkauft. Ein paar Karten könnt ihr mit etwas Glück aber noch ergattern. Empfehlung der Redaktion Willie Nelson, Kate Bush und George Michael in Hall of Fame

Für die Konzerte in Düsseldorf (21. Juni 2023) und Wien (18. Juli 2023) sind zusätzliche Kontingente freigegeben worden — und somit wieder einige Restkarten erhältlich. Wer es gerne besonders nah am Geschehen mag, sollte hingegen einen Blick in Richtung Hockenheimring (21. Juli 2023) werfen. Dort sind nun nämlich „Front of Stage“-Tickets erhältlich.

Tickets für die Konzerte findet ihr hier.

BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND 2023 Tour