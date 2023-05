Willie Nelson, Kate Bush und George Michael in Hall of Fame

Die Rock’n’Roll Hall of Fame hat offiziell die diesjährigen Mitglieder bekannt gegeben: Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, George Michael, Willie Nelson, Rage Against the Machine und die Spinners werden in der Kategorie „Musikerinnen und Musiker“ in die Klasse 2023 aufgenommen.

Chaka Khan, Al Kooper und Bernie Taupin erhalten den Musical Excellence Award, DJ Kool Herc und Link Wray werden mit dem Musical Influence Award ausgezeichnet, und Don Cornelius erhält den Ahmet Ertegun Award.

Die Einführungszeremonie findet am 3. November im Barclays Center in Brooklyn, New York, statt. Einzelheiten zur TV-Übertragung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

„Wir sind sehr zufrieden mit der diesjährigen Auswahl“, sagt Joel Peresman, CEO und Präsident der Rock and Roll Hall of Fame. „Die Leute versuchen immer in eine Schublade zu stecken, was Rock and Roll ist, aber wir haben immer gesagt, dass es ein weites Feld ist. Er umfasst alle Arten von Genres. Wir sind der Meinung, dass diese Klasse wirklich die ganze Bandbreite des Genres zeigt. Wenn man Missy Elliott, Sheryl Crow und die Spinners zusammen mit Rage Against The Machine und Willie Nelson hat, deckt man eine ganze Menge ab.“

Die Aufnahme von Nelson bildet den Abschluss einer unglaublichen Woche für die Country-Ikone – er wurde 90 Jahre alt und feierte dies mit einem zweitägigen All-Star-Konzert in der Hollywood Bowl in Los Angeles.

Kommt Kate Bush?

Für Kate Bush folgt die Ehrung auf eine Welle des erneuten Interesses an ihrem Werk dank der wiederholten Verwendung ihres Klassikers „Running Up That Hill“ aus dem Jahr 1985 in der neuesten Staffel von Stranger Things. Dies führte dazu, dass das Lied erneut weltweit in den Charts auftauchte und in Amerika auf Platz 3 der Hot 100 landete. Zuvor war noch nie einer ihrer Songs in den USA über Platz 30 hinausgekommen. „Ich kann es einfach nicht glauben“, schrieb sie an ihre Fans, als der Song letztes Jahr seinen Höhepunkt erreichte. „Es fühlt sich alles ein bisschen surreal an.“

Bush war noch nie auf Tournee in Amerika, und sie hat in ihrer Karriere nur bei sehr wenigen Gelegenheiten live gespielt. „Ich hoffe, sie kommt und tritt auf“, sagt Peresman. „Wir öffnen diese Tür. Es liegt an ihr. Wir würden uns freuen, wenn sie es tun würde. Es wäre eine gute Gelegenheit für die Menschen, sie zu erleben und mehr über sie zu erfahren. Das ist Teil unserer Mission. Es geht darum, die Menschen über alle Arten von Persönlichkeiten zu informieren und zu begeistern. Nicht jeder, der Kate Bush kennt, wird auch mit den Spinners vertraut sein und umgekehrt. Wenn jeder etwas über den anderen lernen kann, ist das Teil unserer Aufgabe.“

Hoffnung auf einen Auftritt von Rage Against The Machine

Rage Against The Machine werden in die Hall of Fame aufgenommen, nachdem sie auf sechs Stimmzetteln erschienen sind. „Es gibt eine komische Mischung von Leuten, die abstimmen“, sagte Gitarrist Tom Morello im März dem ROLLING STONE. „Es sind Leute, die schon drin sind. Es gibt eine Alterskomponente. Es gibt auch eine Mainstream-Komponente… Wenn man eine der Rage-Against-the-Machine-Konzerte im letzten Sommer gesehen hätte, wäre es schwer gewesen, ein Argument gegen uns zu finden.

Rage hatten sich 2022 nach 11 Jahren Pause für eine Tournee wiedervereinigt, die jedoch nach nur 19 Konzerten abgebrochen wurde, da sich Frontmann Zack de la Rocha die Achillessehne gerissen hatte. In einem Gespräch mit dem Rolling Stone im März sagte Morello, er wisse nicht, ob die Band bei der Zeremonie auftreten würde, falls sie aufgenommen würde. „Ich werde definitiv dort sein. Darüber hinaus haben wir noch nicht darüber gesprochen…ich würde es aber hoffen.“

Im Jahr 2015 wurde Rage-Bassist Tim Commerford gefragt, ob die Band bei der Veranstaltung wieder zusammenkommen würde. „Wenn Rage in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wird, wird es interessant sein zu sehen, wer dort auftaucht“, sagte er dem ROLLING STONE. „Ich denke, es ist ziemlich offensichtlich. Ich denke, es gibt jemanden, der auftauchen wird, und jemanden, der nicht auftauchen wird, und vielleicht jemanden, der mit einem Einlauf voller Lebensmittelfarbe auftauchen und den roten Teppich vollscheißen wird.“

„Es war richtig, auch LL Cool J auszuzeichnen“

Die Gewinnerin des Musical Excellence Award, Chaka Khan, stand in diesem Jahr nicht auf dem Stimmzettel, war aber in der Vergangenheit bereits viermal vertreten. „Sie verdient es, anerkannt zu werden“, sagt Peresman. „Der Musical Excellence Award, den wir auch an Al Kooper und Bernie Taupin vergeben, wird von einem Komitee vergeben, das weiß, wovon es spricht, und die Bedeutung dieser Leute versteht. Wenn man ein paar Jahre zurückgeht, war es richtig, auch LL Cool J damit auszuzeichnen.“

In diesem Jahr feiert der Hip-Hop sein 50-jähriges Bestehen, ein perfekter Zeitpunkt also, um DJ Kool Herc aufzunehmen. Die Zeremonie findet nur wenige Kilometer von dem Wohnhaus in der Bronx entfernt statt, in dem er 1973 das Genre quasi erfunden hat. „Es hat sich einfach so ergeben, dass wir zum Jahrestag wieder in Brooklyn sind“, sagt Peresman. „Aber das Timing hätte nicht besser sein können.

Die Zeremonie wurde seit 2019 nicht mehr in Brooklyn abgehalten. „Die Idee ist, es in verschiedenen Städten zu machen“, sagt Peresman. „Unser Ziel ist es, sie alle zwei Jahre in Cleveland abzuhalten. Das Museum ist dort. Es ist wichtig, es den Menschen zu zeigen, und die Möglichkeit zu haben, es jedes zweite Jahr zu präsentieren, ist großartig.“

Dieser Artikel ist eine Übersetzung eines Textes von rollingstone.com