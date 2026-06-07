Bruce Springsteen spielt mit Kenny Chesney und den Dropkick Murphys beim „Music America“-Konzert

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Bruce Springsteen feierte das amerikanische Semiquincentennial – den 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung – und die bevorstehende Eröffnung des Bruce Springsteen Center for American Music mit einem Auftritt am Donnerstagabend beim Konzert „Music America: The Songs that Shaped Us“ im OceanFirst Bank Center in Monmouth, New Jersey. Mit dabei: Roseanne Cash, Kenny Chesney, Shemekia Copeland, die Dropkick Murphys, Valerie June, Keb‘ Mo‘ und Trombone Shorty.

Als Hausband fungierte Little Stevens Disciples of Soul; Bob Santelli, Direktor des Bruce Springsteen Center for American Music, führte durch den Abend. Springsteen, der seine politisch aufgeladene „Land of Hope and Dreams“-Tour am 30. März beendet hatte, verfolgte einen Großteil des Konzerts vom Publikum aus, bevor er gegen Ende der Nacht die Bühne betrat.

Er eröffnete seinen Auftritt mit einem Duett mit Roseanne Cash: „Deportee (Plane Wreck at Los Gatos)“, ein Woody-Guthrie-Klassiker, den er zuletzt 2021 gespielt hatte, als er den Woody Guthrie Prize gewann – damals allerdings als Covid-bedingte Fernübertragung ohne Publikum. Vor einem echten Publikum hatte er den Song zuletzt 1996 auf einem Stopp der Ghost-of-Tom-Joad-Tour in Fresno, Kalifornien, gespielt.

Woody Guthries Geist im Saal

„Was für eine Nacht“, sagte Springsteen zu den Fans. „Das ist ein Song von Woody, der gestern hätte geschrieben worden sein können, so aktuell ist er – ob es nun Minnesota ist oder Delaney Hall [das ICE-Abschiebegefängnis] in Newark. Das passiert gerade jetzt.“

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Anschließend holte er Kenny Chesney auf die Bühne, der früher am Abend bereits Hank Williams‘ „Mind Your Own Business“ gespielt hatte, für einen weiteren Guthrie-Song: „This Land Is Your Land“. „Dieser Song ist mit Sicherheit das größte Folk-Lied, das je über unser schönes Land geschrieben wurde“, sagte Springsteen. „Lass es uns einfach spielen.“

„Ich kannte Pete Seeger ziemlich gut“, erzählte Springsteen dem Publikum gegen Ende des Songs, während er die Menge zum Mitsingen animierte. „Ich habe mit ihm in Washington D.C. bei Präsident Obamas erster Amtseinführung gesungen. Petes Geist ist heute Nacht in diesem Raum. Und Woodys Geist ist in diesem Raum. Pete sagte: ‚Ein Song ist nichts wert, wenn er nicht nützlich ist, wenn man nichts damit anfangen kann und wenn die Leute nicht mitsingen.‘ Ich zähle euch ein. Pete hört zu, Woody hört zu, ich hör‘ verdammt nochmal zu.’“

Dropkick Murphys und Guthries Erbe

Das Woody-Guthrie-Thema setzte sich fort, als die Dropkick Murphys auf die Bühne kamen, um gemeinsam mit Springsteen ihren Klassiker von 2006 zu spielen: „I’m Shipping Off to Boston“, der auf einem Textfragment basiert, das Frontmann Ken Casey in den Guthrie-Archiven entdeckt hatte. „Abgesehen davon, dass das aus vielen musikalischen, patriotischen und protestbezogenen Gründen ein unglaublicher Abend ist“, sagte Casey, „möchte ich festhalten, dass dies das erste Mal ist, dass die Dropkick Murphys je auf einer Bühne mit Teppich gespielt haben … Den nächsten Song widmen wir der Familie Guthrie. Die Musik stammt von den Dropkick Murphys, die Worte vom einen und einzigen Woody Guthrie.“ Danach begleiteten sie Springsteen bei „American Land“, das er 2006 ganz im Geiste der Dropkick Murphys geschrieben hatte.

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Den Abschluss bildete eine epische Version von „When the Saints Go Marching In“, bei der Trombone Shorty und viele andere Künstler des Abends zu Springsteen auf die Bühne kamen. Das Stück war ein fester Höhepunkt der Sessions-Band-Tour von 2006; zuletzt hatte Springsteen es 2014 beim Jazz Fest gespielt.

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Das Event „Music America: The Songs that Shaped Us“ geht am Freitagabend mit einer zweiten und letzten Show im OceanFirst Bank Center weiter. Auf dem Programm stehen Jon Bon Jovi, Jackson Browne, Gary Clark Jr., Dion, Sheryl Crow, Nils Lofgren, Darlene Love, Public Enemy, David Sancious, Mavis Staples, Steven Van Zandt und Jimmie Vaughan. Die Disciples of Soul sind erneut die Hausband – und Springsteen wird mit Sicherheit mit etlichen der Künstler auf der Bühne landen.